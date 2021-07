Le président de Ferrari donnera le départ des 24H du Mans

À un peu plus d'un mois de la 89e édition des 24 Heures du Mans, l'identité du starter officiel est désormais connue. C'est John Elkann, le président de Ferrari, qui endossera cette prestigieuse responsabilité et abaissera le drapeau français sur les 62 concurrents au moment du départ. Ce choix, en plus d'être prestigieux, est également un symbole fort puisque la Scuderia a annoncé en début d'année qu'elle ferait son grand retour sur la classique mancelle dans la catégorie Hypercar en 2023.

"Je remercie John Elkann pour son implication lors de cette 89e édition des 24 Heures du Mans", annonce Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Sa présence est particulièrement symbolique tant l'annonce du retour de Ferrari avait eu un écho retentissant. Accueillir des marques aussi prestigieuses que la firme de Maranello dans la catégorie Hypercar annonce un avenir radieux pour l'Endurance. Je suis très honoré que John Elkann donne le départ de cette édition 2021, qui renouera enfin avec son public."

Ferrari et Le Mans, c'est une histoire de légende marquée par neuf victoires du Cheval Cabré dans la Sarthe, mais qui n'y a plus joué la victoire depuis les années 60.

"Être starter des 24 Heures du Mans, une course légendaire, mondialement connue, est un immense privilège et porteur d'émotions intenses", réagit John Elkann. "Le Mans est beaucoup plus qu'un défi d'endurance mécanique. C'est un espace temps unique qui rappelle des rivalités du passé et qui crée une nouvelle histoire à chaque édition. L'histoire de Ferrari, intimement liée à celle des 24 Heures du Mans, est celle de la passion, de l'émotion et du succès."

"Une histoire commune commencée en 1949. Avant tout, c'est une histoire d'innovation, d'audace technologique et un défi sportif spectaculaire du plus haut niveau. Voilà qui explique le retour de Ferrari dans la catégorie Hypercar en 2023. Cette année, le public sera aussi de retour, ces fans qui font partie intrinsèque de la magie des 24 Heures du Mans. Je remercie l'Automobile Club de l'Ouest pour son travail incroyable et bien sûr, pour ce privilège exceptionnel d'être le starter des 24 Heures du Mans 2021."

Reportées en raison de la crise sanitaire, les 24 Heures du Mans auront lieu le week-end des 21 et 22 août en présence de public, avec une jauge récemment annoncée à 50 000 spectateurs.