Kévin Estre et Porsche en pole position au bout du suspense !

Pneus neufs, tours clairs, l'exercice de l'Hyperpole était une nouvelle fois très attendue pour cette édition des 24 Heures du Mans 2024, mais il a d'abord fallu patienter plus que prévu. Un gros accident survenu en Road to Le Mans avant la séance a en effet fortement endommagé un rail entre Mulsanne et Indianapolis, nécessitant de longues réparations.

Initialement programmée à 20 heures, la séance n'a ainsi pas pu débuter avant 20h35 pour assurer la totale sérénité des 24 concurrents en piste (8 pour chacune des trois catégories). Quant aux conditions, elles étaient incertaines avec 19,4°C dans l'air, seulement 21,8°C au sol et une couverture nuageuse clairement menaçante.

Ont pris la piste dans la catégorie Hypercar : Dries Vanthoor (BMW), Alex Lynn et Sébastien Bourdais (Cadillac), Kévin Estre (Porsche), Paul-Loup Chatin (Alpine), Antonio Fuoco et Alessandro Pier Guidi (Ferrari). En raison du changement de châssis encore en cours, la Porsche n°12 de JOTA n'a pas participé à cette Hyperpole.

Auteur mercredi du meilleur temps des qualifications, Vanthoor a profité de la position de BMW en haut de la pitlane pour ouvrir la piste et disposer d'emblée d'un tour idéal. Le Belge a coupé la ligne en 3'26"720, immédiatement battu par les deux Ferrari 499P, avec un 3'26"142 pour la n°51 tenante du titre. Fuoco a répondu dans la foulée avec un passage en 3'25"598, mais c'est Bourdais qui s'est alors illustré avec la Cadillac en prenant le meilleur temps en 3'25"294. Quand d'autres, à mi-séance, sont passés par les stands pour chausser des pneus neufs, le Sarthois a poursuivi un tour de plus sur sa lancée et amélioré sa marque en 3'24"816 !

Bourdais y a cru

Bourdais et Cadillac ont cru à la pole... Photo de: Alexander Trienitz

Une fois la deuxième salve lancée, Vanthoor est reparti à l'attaque mais a perdu le contrôle de la BMW à Indianapolis, sans pouvoir éviter les barrières. Rageant pour Fuoco, qui venait d'améliorer le record du premier secteur. La direction de course a instantanément brandi le drapeau rouge pour interrompre l'Hyperpole à 7'41 du drapeau à damier.

Cette pause aura été très courte, le temps simplement pour les commissaires d'évacuer la BMW. Les Ferrari se sont relancées pour tenter d'arracher la pole tandis que Cadillac n'a pas renvoyé Bourdais en piste, estimant probablement qu'il était désormais impossible de faire mieux sur le plan du chrono.

Après avoir pris quelques risques dans le tour de sortir afin de se défaire du trafic, les deux 499P ont entamé leur ultime tentative. Parti en travers à la Dunlop, Fuoco a avorté son tour rapide et laissé le champ libre à Pier Guidi, mais l'Italien n'est pas parvenu à battre la référence de Bourdais. Une dernière chance s'est présentée à lui en franchissant la ligne juste avant le drapeau à damier. Ce dernier shot, Lynn et Estre y ont également eu le droit, dans un suspense insoutenable pour connaître l'issue !

Lynn a fait mieux que Bourdais en décrochant l'espace de quelques secondes le pole, qui est finalement tombée dans l'escarcelle de Porsche au tout dernier moment, quand Kévin Estre a claqué un 3'24"634 ! Suffisant pour devancer la Cadillac n°2 de 0"148 et le malheureux Bourdais de 0"182. Suivent ensuite les deux Ferrari et l'Alpine n°35, la BMW ayant ses chronos effacés en raison du drapeau rouge provoqué par Vanthoor.

24H du Mans - Hyperpole