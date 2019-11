La Ferrari 330 P3, une réponse trop timide à la Ford GT40

Troisième déclinaison de la Ferrari 330 P, qui avait terminé deuxième des 24 Heures du Mans 1964, cette P3 conservait le V12 de 4.0 litres de 420 chevaux de sa devancière, mais son châssis tubulaire était plus court et plus large, tandis que le bloc était allégé de 30 kilos pour pouvoir lutter contre la Ford GT40, qui s'annonçait redoutable. En début d'année, Ferrari engagea encore la 250 LM aux 24 Heures de Daytona, mais les quatre Italiennes abandonnèrent, et la 330 P3 fit ses débuts aux 12 Heures de Sebring, qui se soldèrent aussi par un abandon.

Sur le plan de la performance, Ferrari avait réussi son pari et la 330 P3 se montra à la hauteur de sa rivale. Durant les premières heures des 24 Heures du Mans 1966, l'Italienne était même la seule à résister à l'arme fatale apportée par Ford et développée par Carroll Shelby, interprété par Matt Damon dans LE MANS 66. Au début de la nuit, c'était même la Ferrari 330 P3 Spyder de Richie Ginther qui menait, devant celle de Mike Parkes, puis les Ford de Ken Miles et Dan Gurney.

La nuit fut toutefois fatale à deux des trois Ferrari 330 P3, tandis que celle de l'équipage composé de Lorenzo Bandini et Jean Guichet pointait hors du top 10, avant de finalement capituler en fin d'épreuve. Un résultat injuste pour la GT italienne, dont les performances auraient pu lui permettre d'aller contester la suprématie de son emblématique rivale. La domination de Ferrari s'arrêta après six années et la 330 P3 fut remplacée par la P4, qui ne parvint pas à reprendre le trône à la Ford GT40. Le rythme infernal tenu par cette dernière pendant les deux tours d'horloge fut fatal à la mécanique italienne, très rapide mais trop fragile pour lutter face aux créations de Shelby.

Voir aussi : Découvrez tout l’univers du film Le Mans 66

Sponsorisé par Le Mans 66, le 13 novembre au cinéma