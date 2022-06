Ferrari dévoile un teaser de son Hypercar pour Le Mans

Charger le lecteur audio

À la veille de la 90e édition des 24 Heures du Mans, Ferrari a dévoilé une première image de sa future Hypercar. C'est avec cette monture que le constructeur italien fera l'an prochain son grand retour dans la Sarthe dans la peau d'un candidat à la victoire au classement général. Ce teaser donne un premier aperçu de l'apparence qu'aura ce prototype répondant à la réglementation LMH et qui participera également à l'intégralité du championnat WEC.

Très symboliquement, Ferrari a choisi de dévoiler cette image ce vendredi 10 juin à 16h01, soit 49 ans très précisément après le dernier passage sur la ligne d'arrivée des 24 Heures du Mans d'un prototype sorti des ateliers de Maranello, la Ferrari 312PB alors pilotée par Carlos Pace et Arturo Merzario lors de l'édition 1973.

En marge de cette première image divulguée, Ferrari a confirmé le planning déjà évoqué dernièrement par Antonello Coletta, qui dirige le projet Hypercar de la marque en tant que patron de l'Attivia Sportive GT. Il avait confirmé le mois dernier à Motorsport.com que Ferrari était dans les temps et que la voiture allait effectuer très bientôt ses premiers essais. Ces derniers sont toujours programmés pour débuter au mois de juillet et devraient être confiés à des pilotes du giron Ferrari, parmi lesquels figurent James Calado, Alessandro Pier Guidi et Antonio Fuoco.

Par ailleurs, on sait depuis un an déjà que Ferrari poursuivra son partenariat historique avec AF Corse, qui est justement présent en prototype au Mans cette année dans la catégorie LMP2 afin d'emmagasiner de l'expérience. En revanche, les détails techniques ne sont pas encore connus concernant cette Hypercar, dont le nom de baptême n'est pas plus officialisé que le type de motorisation qui y sera installé.

La Scuderia précise que la future Ferrari LMH "présente de fortes références aux éléments stylistiques qui distinguent les modèles de la marque au cheval cabré, avant de conclure : "À un peu plus d'un an de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans en 2023, le compte à rebours du rendez-vous avec l'histoire, 50 ans après cette dernière participation, a officiellement commencé".

