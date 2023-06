Fuoco offre une pole position historique à Ferrari aux 24H du Mans !

La première heure de vérité, celle du rythme pur sur un tour. Peu voire pas de trafic, des pneus neufs, et juste la quantité de carburant suffisante pour chasser le chrono pendant 30 minutes. Les 24 qualifiés pour l'Hyperpole, huit par catégorie, s'en sont donné à cœur joie dans cet exercice si particulier, instauré depuis 2020. Avec tous les regards tournés vers un probable duel entre Ferrari et Toyota, à en croire les chronos de la veille.

Autre chrono en tête, celui signé il y a un an par Brendon Hartley, en 3'24"408, pour signer la pole position avec Toyota. Une référence à battre ? Du côté des conditions, elles étaient optimales avec un soleil s'abaissant doucement dans le ciel sarthois et 28°C dans l'air.

Et on est allé plus vite que l'an dernier dès la première tentative, même si le poleman de l'an passé a fixé la première référence en 3'26"398. Quelques instants plus tard, les deux Ferrari 499P ont affolé les compteurs et Alessandro Pier Guidi a coupé la ligne en 3'23"897, allant plus vite que le meilleur temps d'une Hypercar établi en 2021 (3'23"900). Il a devancé la Ferrari #50 confiée à Antonio Fuoco de trois dixièmes. Un tour plus tard, l'homme le plus rapide d'hier a amélioré mais a échoué à 8 millièmes de seconde !

Pendant ce duel, qui a vu Cadillac parvenir à s'intercaler entre les Toyota grâce à Sébastien Bourdais, Porsche a fait le choix de décaler sa stratégie en faisant patienter la #5 et la #75 dans leur stand jusqu'à la mi-séance.

Reparti pour un second run, Alessandro Pier Guidi a amélioré la pole provisoire de quatre dixièmes mais son chrono a été annulé pour non-respect des limites de la piste. Antonio Fuoco, lui, n'a pas laissé passer l'occasion en s'emparant du meilleur temps en 3'22"982... malgré du trafic rencontré à Indianapolis avec deux LMGTE Am !

Personne n'a, dès lors, donné le sentiment de pouvoir venir boxer avec les 499P, mais on a assisté à un beau combat pour la deuxième ligne entre Toyota, Cadillac et Porsche. Malheureusement pour Sébastien Bourdais, juste après avoir pris le troisième chrono provisoire, le Français a dû s'immobiliser à la chicane Daytona en raison d'un début d'incendie sur sa V-Series.R, provoquant un drapeau rouge. Le règlement s'est appliqué et l'équipage #3 a perdu son meilleur chrono, cas de figure prévu pour tout concurrent provoquant un drapeau rouge.

La séance a repris pour cinq minutes, mais sans que les Ferrari ne prennent la peine de ressortir. Toyota a en revanche retenté sa chance, ainsi que la Porsche #75, mais sans bouleverser la hiérarchie malgré cette ultime tentative, tout en permettant à une des machines japonaises de s'installer en deuxième ligne. Une seule, car le chrono de Kamui Kobayashi a finalement été annulé pour dépassement des limites de piste.

En LMP2, Paul-Loup Chatain (3'32"923) a signé la pole à bord de l'Oreca #48 d'IDEC Sport, tandis qu'en LMGTE Am, le meilleur chrono a été signé par Ben Keating (3'52"376) au volant de la Corvette #33.

24 Heures du Mans - Hyperpole

1 Ferrari AF Corse Ferrari 499P

Antonio Fuoco 3'22"982 2 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi

3'23"755 3 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Brendon Hartley 3'24"451 4 Porsche Penske

Porsche 963

Felipe Nasr 3'24"531 5 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

Kamui Kobayashi

3'24"933 6 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber 3'25"170 7 Porsche Penske

Porsche 963

Dane Cameron 3'25"176 8 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sébastien Bourdais 3'25"521 Les chronos détaillés sont disponibles en cliquant ici.