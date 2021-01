Ganassi pense au LMDh pour viser la victoire au Mans

Le Chip Ganassi Racing a l'intention de faire son retour aux 24 Heures du Mans avec l'ambition de se battre pour la victoire au classement général grâce au LMDh. Victorieuse dans la Sarthe en 2016 dans la catégorie LMGTE Pro avec Ford, l'équipe américaine a dévoilé ses aspirations futures alors qu'elle est ce week-end de retour en IMSA avec Cadillac aux 24 Heures de Daytona.

"Nous considérons les 24 Heures du Mans comme l'une des plus grandes épreuves de sport automobile au monde, et nous aimerions y revenir à un moment donné avec le LMDh", annonce le directeur général de Ganassi, Mike Hull, à Motorsport.com. "À l'heure actuelle, nous sommes à l'échelon le plus bas avant de pouvoir le faire, mais nous voulons être en situation de pouvoir le faire lorsque le moment sera venu. Nous aimerions aller au Mans avec la chance de pouvoir nous battre pour la victoire au général, mais dans le même temps, nous allons travailler très dur pour faire de notre mieux en IMSA."

L'équipe Ganassi est de retour dans le championnat nord-américain d'Endurance cette année, après une saison de pause qui a fait suite à un programme de quatre ans, passés à exploiter la Ford GT. Le team est désormais engagé en DPi avec un prototype Cadillac pour une campagne complète. Son duo de pilotes est formé par Kevin Magnussen et Renger van der Zande. Les deux hommes sont rejoints par Scott Dixon pour les courses longues.

Selon Mike Hull, la future réglementation LMDh aura une "importance mondiale" puisqu'elle permettra à des prototypes hybrides basés sur des châssis LMP2 de courir à la fois en IMSA et en WEC. "Le fait que l'Automobile Club de l'Ouest [organisateur des 24 Heures du Mans et promoteur du WEC] et l'IMSA travaillent sur un package réglementaire qui permettra une convergence de la compétition est l'aspect le plus important de ce qui se passe", insiste-t-il. "Nous voulons courir en prototype aujourd'hui, en anticipant ce qui se passera en 2023."

Reste à savoir avec quel constructeur Ganassi pourrait envisager son engagement futur en LMDh, que ce soit par exemple Cadillac ou une autre marque du groupe General Motors, qui n'a d'ailleurs pas encore confirmé son intention de courir en IMSA au terme du cycle de la réglementation DPi, fin 2022.

"Nous avons assisté et participé aux réunions des constructeurs pour l'IMSA LMDh", explique Laura Wontrop Klauser, directrice du programme Endurance de General Motors. "Le concept LMDh, tel que présenté par l'ACO et l'IMSA, est attrayant. En interne, nous évaluons si le programme a du sens d'un point de vue marketing par rapport à la direction que prendront les voitures de série de la marque."

Propos recueillis par Gary Watkins