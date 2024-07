Gasly rêve de victoire au Mans après sa visite chez Alpine aux 24H

Pierre Gasly a déclaré qu'il se sentait frustré d'avoir assisté aux 24 Heures du Mans en tenue civile, exprimant son souhait de disputer le double tour d'horloge sarthois dans le futur. Le Français, tout comme son équipier chez Alpine F1 Esteban Ocon, ont assisté à la 92e édition des 24 Heures du Mans, où l'équipe, propriété de Renault, a roulé dans la catégorie Hypercar avec l'A424 LMDh.

Gasly a passé ses (plus) jeunes années au Mans, alors qu'il faisait partie de l'Auto Sport Academy, et a même suivi sa scolarité dans la ville. De retour dans la Sarthe, il a suivi en spectateur la quatrième manche du Championnat du monde d'Endurance 2024, les 15 et 16 juin. Et le tricolore a admis sa frustration d'assister à la course de l'extérieur.

S'exprimant au micro d'Eurosport, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a exprimé son désir de disposer d'une voiture compétitive pour jouer la gagne au Mans dans le futur. "Je pense que c'est le rêve de chaque enfant", a-t-il déclaré. "Je regarde cette course depuis que je suis haut comme ça [pointant sa main vers le sol]. En fait, j'ai vécu cinq ans au Mans, j'ai étudié ici, et je me sens assez proche de cette ville et de ce circuit."

Photo by: Alpine

"C'est sûr, ce sera un rêve de gagner Le Mans un jour. Nous verrons bien. Pour l'instant, je me concentre entièrement sur la Formule 1 et ce n'est pas vraiment dans les tuyaux. Mais il est certain qu'en voyant ces gars, alors que je me promène en basket et en jean, je ne me sens pas bien, alors j'espère qu'un jour je serai capable d'être dans une bonne voiture pour participer au Mans."

Gasly rejoint ainsi la liste des pilotes de F1 à avoir publiquement évoqué leur rêve de prendre part à la plus célèbre des courses d'Endurance. Max Verstappen a récemment révélé qu'il avait été contacté par un certain nombre d'équipes en vue d'une participation au Mans, tandis que le pilote Ferrari Charles Leclerc s'est dit lui aussi désireux de participer à la course avec la 499P LMH de la marque italienne, après avoir vu le cheval cabré remporter la victoire lors de l'épreuve du centenaire l'année dernière.

Une participation au Mans pour un pilote de F1 dans un avenir proche est toutefois exclue en raison d'un conflit de dates au calendrier 2025, la 93e édition tombant le même week-end que le Grand Prix du Canada.

Gasly a déclaré qu'il avait "beaucoup de respect" pour les pilotes qui participent aux 24 Heures du Mans, dont le programme épuisant et les conditions météorologiques changeantes en font l'une des courses les plus difficiles du calendrier du sport automobile. "Je trouve cela fascinant. Je l'ai déjà dit. J'ai beaucoup d'amis qui courent ici, ce qui rend la chose encore plus cool parce que je suis sur la grille et que je vois beaucoup de gars contre qui j'ai couru."

"Je me disais : '4 heures du matin, avec une heure de sommeil, il va pleuvoir à verse et ce sera vraiment extrême'. Je pense que nous devons les admirer. En tant que pilote de course, je suis conscient de la difficulté de la tâche et j'espère que les téléspectateurs s'en rendent compte aussi, parce que c'est difficile."

"Se concentrer pendant une heure et demie est un grand défi, mais se concentrer pendant 24 heures et partager la voiture..... Ces gars-là sont les mieux placés pour l'expliquer, mais [j'ai] beaucoup de respect pour eux."

Alpine avait montré un rythme prometteur au début de la saison 2024 du WEC avec son duo d'A424 gérées par l'équipe d'usine Signatech, mais sa participation au Mans a été écourtée après que les deux voitures ont subi des pannes de moteur aux alentours de la sixième heure.