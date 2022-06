Glickenhaus s'attend à du bluff en Hypercar avec la BoP

Charger le lecteur audio

B.D., Le Mans - Philippe Sinault l'a parfaitement résumé vendredi lors du Pesage des 24 Heures du Mans, désormais la BoP "fait partie du paysage" de la catégorie Hypercar. Ajustée avant la Journée Test qui se déroule ce dimanche, elle vise à équilibrer les performances entre les trois prétendants à la victoire finale au classement général. Et pousse certainement les forces en présence à ne pas totalement se découvrir, même si chez Toyota comme Alpine, on se défend régulièrement de sous-performer pour ne pas ensuite être "sanctionné" par cette BoP.

Dans ce paysage évolue aussi une équipe à la démarche décomplexée, Glickenhaus, au sein de laquelle les pilotes assument également l'environnement qui les entoure. Alors pour l'un d'eux, Franck Mailleux en l'occurrence, pas de langue de bois : le Français en est convaincu, les trois équipes de pointe font en sorte de gérer au mieux ce paramètre et Toyota est selon lui en mesure de rester suffisamment dans l'ombre jusqu'au dernier moment.

"Le Mans reste à part, et je crois que toutes les équipes techniques font en sorte d'avoir la meilleure voiture au Mans", rappelle-t-il à Motorsport.com. "Ça veut dire potentiellement ne pas montrer l'ensemble des capacités ou des possibilités techniques avant ça. Je pense qu'on aura encore des surprises entre les essais de mercredi, jeudi et puis la course, même pendant la nuit. Je crois que Toyota est capable de faire ces choses-là, et il faut s'attendre à ce que soit encore très difficile pour nous."

"Je ne sais pas si c'est un jeu, je ne parlerais pas de jeu. Je pense que c'est tout simplement rationnel, on veut gagner Le Mans. Un constructeur comme Toyota veut gagner Le Mans et une petite équipe comme nous, Glickenhaus, veut gagner Le Mans avant d'être Championne du monde. On fait donc en sorte de mettre toutes les chances de notre côté au moment de cette grande course, et ça inclut bien évidemment ce travail autour de la BoP avant cette course."

Plus compliqué avec l'Alpine

Alors qu'Alpine a accueilli la nouvelle BoP avec "sérénité", Toyota s'accommode poliment de ce procédé maintenant parfaitement intégré. "On ne peut pas être surpris, parce que la réglementation sportive de la catégorie fait que les écarts de performance sont corrigés", rappelle le directeur technique Pascal Vasselon en évoquant le rythme de ses adversaires depuis le début de l'année. "C'est dans la logique des règles sportives qui gouvernent cette série."

La GR010 Hybrid a subi des restrictions de performance via la BoP.

La BoP frappe assez durement Toyota qui, dans la Sarthe cette année par rapport à 2021, compose avec quatre kilos de plus, 9 kW de moins et une réduction de l'énergie allouée par tour sur la GR010 Hybrid. Surtout, l'Hypercar nippone ne peut plus utiliser l'énergie hybride sur l'essieu avant en dessous de 190 km/h, contre 120 km/h par le passé.

"À partir du moment où l'on déclenche le moteur avant à partir de 190 km/h, le gain devient marginal voire inexistant", précise Pascal Vasselon. "Quand on change ce paramètre-là, ce qui est immédiat, il faut re-converger beaucoup de paramètres de la voiture, re-développer le setup de la voiture autour de cette nouvelle configuration. Changer le paramètre prend trois secondes, ré-optimiser la voiture autour d'une absence de quatre roues motrices, ça prend un peu plus de temps."

"On a eu un grand nombre d'éléments pour nous ralentir. La difficulté cette année, c'est vraiment l'Alpine, qui a un profil de performance très différent. Entre Glickenhaus et nous, il n'y a pas eu de réelle difficulté. À partir du moment où les voitures ont un profil de performance similaire, la balance est beaucoup plus facile. C'est vraiment l'Alpine qui pose problème."