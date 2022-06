Glickenhaus "ne va pas se laisser abattre facilement"

Charger le lecteur audio

B.D., Le Mans - Après avoir suscité une forme de perplexité il y a un an, la deuxième apparition de Glickenhaus dans la Sarthe se fait avec un statut qui a logiquement évolué. Au sein de la catégorie Hypercar, le petit constructeur américain est désormais perçu comme un réel outsider dans la lutte pour la victoire finale, aussi bien par Toyota et Alpine que par certains observateurs. Celui qui est à l'origine de cette aventure peu commune, Jim Glickenhaus, est évidemment le premier à croire en son rêve un peu fou. Et ce ne sont pas les conclusions tirées de la Journée Test des 24 Heures du Mans, dimanche dernier, qui vont le ramener sur terre. Concurrencer Toyota et avoir une chance de s'imposer dimanche prochain, c'est une éventualité qu'il envisage avec le plus grand sérieux.

"Pourquoi ne pas participer à cette course en croyant que l'on peut gagner ?", interroge Jim Glickenhaus au micro de Motorsport.com. "C'est pour ça qu'on fait de la compétition, et on ne va pas se laisser abattre facilement. Si vous faisiez des paris, vous regarderiez Glickenhaus et Toyota en vous demandant pourquoi quelqu'un comme nous, qui construit autant de voitures de route en deux ans qu'eux en cinq minutes, aurait une chance. Mais désormais on a une Balance de Performance équitable, et c'est tout ce que j'ai toujours demandé pour avoir une chance."

Glickenhaus a signé dimanche dernier le deuxième chrono de la Journée Test, à deux dixièmes seulement de la référence établie par Toyota. Une confirmation, aux yeux du fondateur de la marque, que la BoP fonctionne. Le facteur qui a le plus évolué depuis l'an dernier vise l'utilisation du système hybride – dont Glickenhaus est dépourvu – sur la Toyota : celui-ci ne peut maintenant être activé qu'à partir de 190 km/h, contre 120 km/h auparavant.

"Je n'ai pas dit que je voulais que ce soit à 190 km/h, j'ai juste dit qu'avoir quatre roues motrices ne devrait pas s'accompagner d'un énorme avantage", précise Jim Glickenhaus. "J'ai un grand respect pour ce que l'Automobile Club de l'Ouest et la FIA ont fait. Ils ont étudié toutes les données et ça a donné ce que je crois être une BoP juste."

La BoP est donc une part importante, mais le travail de fond réalisé par Glickenhaus avec l'ensemble de ses partenaires lest tout autant. "Les gars de chez Podium (Advanced Technologies) ont fait un travail incroyable pour optimiser notre voiture", souligne l'Américain avant d'ajouter : "L'année dernière, notre travail dans les stands n'était pas à la hauteur, donc nous avons fait d'énormes efforts dans ce domaine".

Propos recueillis par Gary Watkins