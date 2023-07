Après la moto, Guintoli vise la victoire aux 24H du Mans auto

Si Sylvain Guintoli a couru pour la dernière fois en MotoGP en 2019, en tant que wildcard Suzuki, le Français est resté actif dans le monde de la moto grâce au programme Endurance de la marque de Hamamatsu. Aux côtés de Gregg Black et Xavier Siméon, il a notamment remporté les 24 Heures du Mans moto à deux reprises, en 2021 et 2022.

Et ces victoires dans la Sarthe ont fait fleurir chez Guintoli des rêves de transition aux quatre roues. "Je crois que nous étions en train de boire du champagne après avoir remporté la course du Mans en 2022, de discuter et de plaisanter, et je me suis dit : 'En fait, ce n'est pas une mauvaise idée !'", s'est-il souvenu. "Depuis, je n'arrête pas d'y penser."

"Je veux essayer d'être la première personne de l'Histoire à gagner les 24 Heures du Mans moto et auto. C'est maintenant mon défi. Ce serait une histoire extraordinaire si nous y parvenions. Si vous ne rêvez pas grand, vous ne réalisez rien de grand."

Guintoli n'est pas un néophyte en sport automobile puisqu'il a pris le volant d'une Volkswagen Golf TCR sur le circuit de Silverstone en novembre dernier. Le pilote âgé de 41 ans s'est également associé avec Radical.

"L'idée est de s'engager dans la nouvelle [catégorie] GT3 avec la nouvelle réglementation à partir de 2024, ou peut-être 2025", a-t-il précisé. "Je veux être un très bon pilote bronze car j'ai très peu d'expérience avec les voitures de course. Si je m'entraîne beaucoup et que je deviens très bon, il y aura peut-être une chance de s'engager dans une autre catégorie. Mais je pense que la catégorie Hypercar sera [un objectif] très difficile."

S'il parvient à s'aligner sur la grille de départ des 24 Heures du Mans au cours des prochaines années, Guintoli pourrait ne pas être le seul ancien pilote de MotoGP à réaliser une telle performance puisque Valentino Rossi partage cet objectif, après s'être reconverti à temps plein dans la course auto.

Le nonuple Champion du monde a même déjà connu le succès dans la Sarthe sur quatre roues puisqu'il a remporté, avec son coéquipier Jérôme Policand, la course annexe Road to Le Mans le mois dernier au volant d'une BMW M4 GT3 engagée par WRT.

