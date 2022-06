Hartley place Toyota en pole après un incroyable suspense !

Charger le lecteur audio

B.D., Le Mans - L'affluence en nette hausse par rapport au début de semaine peu avant 20 heures était révélatrice de l'attente entourant cette demi-heure d'Hyperpole au 24 Heures du Mans. Un principe, rappelons-le, assez simple : les six meilleurs de chaque catégorie (cinq pour l'Hypercar) lancés à la recherche du tour le plus rapide sur les 13 kilomètres du circuit.

"C'est un peu de pression de faire l'Hyperpole, je pense que les deux autres pilotes sont toujours un peu jaloux de voir qu'on peut partir en pneus neufs avec peu de carburant, en espérant une piste claire", confiait plus tôt dans la journée Brendon Hartley, heureux élu à bord de la Toyota #8. Kamui Kobayashi était l'homme logiquement en piste au volant de la #7, tandis que Glickenhaus a confié cette mission à Olivier Pla et Ryan Briscoe, et Alpine à Nicolas Lapierre.

Toyota a fait le choix de faire patienter un peu la #8 dans la voie des stands, tandis que les autres Hypercars ont pris la piste d'emblée. La première salve a été marquée par des chronos en 3'26 annulés pour la Toyota #7 mais aussi pour l'Alpine, tandis que Briscoe s'est fait une sérieuse chaleur dans les virages Porsche avant de voir lui aussi son temps être annulé. C'est donc Hartley qui a fixé la référence avec un passage en 3'25"213.

Le passage d'un deuxième train de pneus a relancé les débats dans les dix dernières minutes. Briscoe a été le premier à améliorer, en 3'25"213. Insuffisant pour menacer Toyota, d'autant que tous les regards sont subitement tournés vers un Nicolas Lapierre en amélioration, et claquant un temps clairement pas attendu en 3'24"850. Dans son tour suivant, Briscoe affichait des partiels intéressants mais a buté sur du trafic dans le dernier secteur.

Les deux Toyota ont donc tenté d'avoir le dernier mot, mais Hartley a lui aussi buté sur du trafic, tout comme Kobayashi, mais le Japonais a tout de même réussi à prendre la pole provisoire... Très provisoire puisque le chrono de la #7 a temporairement été annulé pour avoir dépassé les limites de la piste. Dans une ultime tentative lancée, les deux pilotes Toyota ont tout donné pour régler les débats, et c'est Hartley qui a eu le dernier mot en 3'24"408, Kobayashi échouant à 420 millièmes de son coéquipier. Une pole à cinq dixièmes seulement de celle de l'an dernier.

Samedi à 16 heures, les deux Toyota s'élanceront donc en tête pour la 90e édition des 24 Heures du Mans, devant l'Alpine et les deux Glickenhaus, la #709 devant la #708.

En LMP2, la pole position a été décrochée par la WRT #31 pilotée par Robin Frijns, quand en LMGTE Pro c'est Corvette qui s'est offert le doublé avec la #64 devant la #63. La pole position du LMGTE Am revient à l'AF Corse #61.

24H du Mans - Hyperpole

Équipe Pilotes Cat. Temps Trs 1 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Brendon Hartley HC 3'24"408 7 2 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Kamui Kobayashi HC +0'420 8 3 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson Nicolas Lapierre HC +0'442 7 4 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe HC +1'433 8 5 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla HC +1'951 8 Les résultats complets sont disponibles en cliquant ici.