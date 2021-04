Jan et Kevin Magnussen vont faire Le Mans ensemble !

Voilà longtemps que Jan Magnussen et son fils Kevin rêvaient de participer au double tour d'horloge sarthois ensemble, et le départ du jeune Danois de la Formule 1 aura facilité ce projet. Car si son père est un habitué du Mans, où il court tous les ans depuis 1999 et s'est imposé dans sa catégorie à quatre reprises, Kevin Magnussen vient tout juste de faire ses débuts en Endurance, s'engageant en IMSA avec Chip Ganassi Racing ; il s'est classé cinquième à Daytona puis à Sebring avec ses partenaires Scott Dixon et Renger van der Zande.

Les opportunités étaient rares pour les Magnussen : il n'y avait pas de place en Hypercar ni en GTE Pro, tandis que le GTE Am requiert la présence de deux pilotes amateurs. Le LMP2 représentait donc la seule option ; ainsi, Jan et Kevin Magnussen vont rejoindre leur compatriote Anders Fjordbach au volant de l'Oreca #49 du High Class Racing.

Ce sera la sixième fois que Jan Magnussen court au Mans en prototype, mais la première depuis 2003, où il avait pris la quatrième place au général au volant d'une Audi R8 partagée avec Seiji Ara et Marco Werner. Quant à Kevin Magnussen, sa participation en Sarthe représentera une préparation idéale en vue du retour de Peugeot, dont il a été nommé pilote officiel pour 2022.

Les engagés pour les 24 Heures du Mans 2021

N° Équipe Voitures Pilotes confirmés HYPERCAR - 5 voitures 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Gustavo Menezes NC NC 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe NC NC LMP2 - 25 voitures 1 Richard Mille Racing Team Oreca 07-Gibson Tatiana Calderón Sophia Flörsch Beitske Visser 17 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Dwight Merriman Kyle Tilley Ryan Dalziel 20 High Class Racing Oreca 07-Gibson Dennis Andersen Jan Magnussen NC 21 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley 22 United Autosports USA Oreca 07-Gibson Phil Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Paul Di Resta

NC NC 24 PR1 Motorsports Mathiasen Oreca 07-Gibson Patrick Kelly NC NC 25 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson John Falb Pietro Fittipaldi Rui Andrade 26 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson Roman Rusinov Franco Colapinto NC 28 JOTA Oreca 07-Gibson Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Frits van Eerd Giedo van der Garde Job van Uitert 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson René Binder Memo Rojas Tristan Gommendy 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi 32 United Autosports USA Oreca 07-Gibson Nico Jamin

NC NC 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto González António Félix da Costa Anthony Davidson 39 SO24-Dirob by Graff Oreca 07-Gibson Vincent Capillaire NC NC 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Delétraz Yifei Ye 44 ARC Bratislava Ligier JSP217-Gibson Miroslav Konopa NC NC 48 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet 49 High Class Racing Oreca 07-Gibson Anders Fjordbach Jan Magnussen Kevin Magnussen 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Julien Canal Will Stevens James Allen 70 Realteam Racing Oreca 07-Gibson Esteban Garcia Loïc Duval Norman Nato 74 Racing Team India Eurasia Ligier JSP217-Gibson Narain Karthikeyan Arjun Maini NC 82 Risi Competizione Oreca 07 - Gibson Ryan Cullen Oliver Jarvis NC LMGTE Pro - 7 voitures 51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Alessandro Pier Guidi James Calado NC 52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Daniel Serra Miguel Molina NC 63 Corvette Racing

Chevrolet Corvette C8.R Antonio García Jordan Taylor Nicky Catsburg 64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims 79 WeatherTech Racing

Porsche 911 RSR-19 Cooper Macneil NC NC 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz NC 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Kévin Estre Neel Jani NC LMGTE Am - 24 voitures 18 Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 Andrew Haryanto Alessio Picariello NC 33 TF Sport Aston Martin Vantage AMR Ben Keating Dylan Pereira Felipe Braga 46 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Dennis Olsen NC NC 47 Cetilar Racing

Ferrari 488 GTE EVO Roberto Lacorte NC NC 54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella 55 Spirit of Race

Ferrari 488 GTE EVO Duncan Cameron Aaron Scott Matthew Griffin 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Egidio Perfetti Matteo Cairoli NC 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO Takeshi Kimura NC NC 60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO Claudio Schiavoni Paolo Ruberti Raffaele Giammaria 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE EVO Thomas Neubauer NC NC 69 Herberth Motorsport Ferrari 488 GTE EVO Alfred Renauer NC NC 71 Inception Racing Ferrari 488 GTE EVO Brendan Iribe Ollie Millroy NC 72 Hub Auto Racing Porsche 911 RSR-19 Liam Talbot NC NC 77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell 80 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO Matteo Cressoni Rino Mastronardi Andrea Piccini 83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 GR Racing Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Benjamin Barker NC 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer NC NC 95 TF Sport Aston Martin Vantage AMR John Hartshorne NC NC 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR Paul Dalla Lana NC NC 99 Proton Competition

Porsche 911 RSR-19 Patrick Long NC NC 388 Rinaldi Racing

Ferrari 488 GTE EVO Pierre Ehret NC NC 777 D'station Racing Aston Martin Vantage AMR Satoshi Hoshino Fuji Tomonobu Andrew Watson VOITURE INNOVANTE 84 Association SRT41

Oreca 07-Gibson Takuma Aoki Nigel Bailly NC Les concurrents en gras sont également engagés en WEC.