Journée Test - Toyota un dixième devant Glickenhaus à la mi-journée

B.D., Le Mans - Les orages sont passés sur la Sarthe, laissant place à un ciel particulièrement gris et à un mercure peinant à dépasser les 17°C dans l'air. Lorsque la piste s'est ouverte à 9 heures, les concurrents se sont élancés dans cette Journée Test à la découverte d'un revêtement particulièrement sale et peu propice à la quête de performance. Une piste "verte" très classique en ce premier roulage de la semaine.

Le premier – et seul – drapeau rouge de la matinée est toutefois intervenu avant même la fin du premier quart d'heure, lorsque Julien Canal a perdu une roue de l'Oreca #65 de Panis Racing dans les Hunaudières. L'équipe a pu reprendre la piste un peu plus tard. Quelques minutes après, c'est la Porsche #92 qui s'est retrouvée en difficulté au Tertre Rouge, aux mains de Michael Christensen, à cause d'un problème d'arbre de transmission. Le début de journée a d'ailleurs été agité pour Porsche en GTE Pro puisque dans la troisième heure, c'est Gianmaria Bruni qui a immobilisé la #91 dans l'échappatoire à Indianapolis.

Du côté des Hypercars, Toyota a déroulé un programme particulièrement minutieux puisque pendant près de deux heures, les deux GR010 Hybrid ont bouclé une quinzaine de tours mais sans jamais établir de chronos puisqu'elles repassaient systématiquement par leur stand. Chez Glickenhaus, on a perdu du temps de piste sur la #708 à cause d'une surchauffe moteur et électronique, qui a toutefois été résolue pour permettre à Romain Dumas de se relancer.

Malgré quelques légères gouttes signalées ici ou là après midi, sans incidence, c'est dans la dernière heure que les chronos ont commencé à tomber, et les trois constructeurs se sont successivement échangé la référence. Le dernier mot est revenu à José María López en 3'31"626 au volant de la Toyota #7. C'est un dixième devant la Glickenhaus #708, dont le chrono a été réalisé par Romain Dumas en 3'31"735. On reste encore à distance raisonnable du meilleur chrono de la Journée Test 2021, qu'Olivier Pla avait établi sur la Glickenhaus en 3'29"115.

Dans la catégorie LMP2, c'est la JOTA #38 qui est la plus rapide après les quatre premières heures d'essais, tandis qu'en LMGTE Pro on retrouve les deux Corvette au deux premières places, avec un passage en 3'54"690 pour Tommy Milner. Le meilleur temps du LMGTE Am a été signé par Michelle Gatting à bord de la Ferrari #85 d'Iron Dames.

Classement à la mi-journée

Équipe Pilotes Cat. Temps Trs 1 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López HY 3'31"626 50 2 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani HY +0.109 26 3 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa HY +0.351 53 4 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe

Richard Westbrook Franck Mailleux HY +0.996 39 5 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson André Negrão Matthieu Vaxiviere Nicolas Lapierre HY +1.167 41