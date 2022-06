Journée Test - Toyota et Glickenhaus au coude-à-coude

Charger le lecteur audio

B.D., Le Mans - On retiendra de cette Journée Test des 24 Heures du Mans qu'elle a été plutôt calme, studieuse, et qu'elle a confirmé la proximité attendue entre les candidats à la victoire. C'est un enseignement à retenir à la lecture des chronos, avec toutes les précautions d'usage dans le contexte que l'on connaît de la BoP mais également des programmes toujours très différents d'une équipe à l'autre.

Par une météo un peu plus dégagée et avec quelques degrés supplémentaires dans l'air (21°C), les conditions de piste se sont améliorées et les temps aussi, dès le début de la séance de l'après-midi. C'est finalement Toyota qui a franchi en premier la barre des 3'30, avec un chrono signé Kamui Kobayashi en 3'29"896 au volant de la GR010 des tenants du titre.

Les quatre heures de roulage ont tout de même été marquées par quelques incidents, qui ont notamment permis à la direction de course de simuler par deux fois une procédure d'intervention de la voiture de sécurité. On a notamment vu l'Aston Martin #777 de D'Station Racing en difficulté à la chicane Dunlop et la Porsche #88 du Dempsey-Proton Racing tout aussi en délicatesse dans les virages Porsche. Peu après 16 heures, la sortie de piste a été plus brutale pour Simon Mann au volant de la Ferrari #21 d'AF Corse, à Indianapolis. Le pilote britannique en est heureusement sorti indemne.

En toute fin de journée, les regards se sont tournés vers les Hypercars afin d'assister à une éventuelle évolution de la référence. Plus particulièrement chez Alpine, qui a peu roulé dans la première heure et a affiché des chronos en deça de ceux observés pendant la matinée. Du côté de Glickenhaus, la fin d'après-midi a permis à Romain Dumas de céder enfin le volant à ses deux coéquipiers, Olivier Pla et Pipo Derani, tout juste revenus de leur participation à l'épreuve d'IMSA samedi du côté de Détroit.

La Glickenhaus #708 lors de la Journée Test.

Derrière la Toyota de tête, Romain Dumas a placé la 007 LMH #708 à deux dixièmes de la meilleure marque. Pour rappel, Glickenhaus avait signé l'an passé le meilleur temps de la Journée Test en 3'29"115, tandis que la pole position était revenue à Toyota en 3'23"900.

Aucune amélioration n'a eu lieu en fin de séance, d'autant que le drapeau rouge a été brandi à trois minutes du terme, qui s'est achevée prématurément. L'incident a impliqué la Toyota #7, pilotée par José María López, au niveau du virage de Mulsanne, a priori sans contact mais en prenant l'échappatoire. Toyota a précisé un peu plus tard qu'il s'agissait d'une simulation volontaire d'une défaillance technique, comme l'équipe l'avait déjà fait lors d'une séance d'essais libres à Spa le mois dernier.

En LMP2, après JOTA ce matin c'est United Autosports qui a pris le pouvoir avec l'Oreca #22, en 3'32"099. C'est là aussi une seconde plus lent que l'an passé. En LMGTE Pro, Corvette a gardé la main grâce à la C8.R #64 en 3'54"001, confirmant là aussi que les conditions de piste sont moins bonnes que lors de la Journée Test 2021. Le meilleur temps du LMGTE Am a été signé par la Ferrari #57 du Kessel Racing en 3'54"827.

Journée Test - Après-midi

Équipe Pilotes Cat. Temps Trs 1 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López HY 3'29"896 54 2 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani HY +0.208 50 3 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa HY +0.594 53 4 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe

Richard Westbrook Franck Mailleux HY +0.926 40 5 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Will Owen LMP2 +2.203 48 Le classement complet et détaillé de la Journée Test est disponible en cliquant ici.