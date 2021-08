Les Magnussen ont limé le bitume au Mans, surtout Kevin

L'édition 2021 des 24 Heures du Mans marque le premier engagement de Kevin Magnussen sur le double tour d'horloge sarthois, au sein d'une écurie 100% danoise où il partage un bolide avec son père Jan Magnussen et Anders Fjordbach. Ces derniers courent au Mans tous les ans depuis 1999 et 2019 respectivement.

Les équipiers de Kevin Magnussen l'ont donc laissé se tailler la part du lion lors de la Journée Test ce dimanche, où l'ancien pilote de Formule 1 et futur pilote Peugeot Hypercar a pu se familiariser avec le Circuit des 24 Heures, lors de ce qu'il décrit comme une expérience "vraiment cool" sur une piste "vraiment unique" qu'il a longtemps observée à la télévision.

"Nous avons eu quelques petits problèmes techniques lors de la séance matinale, en plus des trois drapeaux rouges qui ont un peu interrompu le programme d'essais, mais l'après-midi s'est bien mieux passé. Nous avons engrangé beaucoup de bons tours, données et feedback sur lesquels travailler, donc ça commence bien. Je suis désormais très à l'aise avec la piste et je dois laisser les deux autres pilotes faire des tours au volant à partir de maintenant. Dans l'ensemble, je suis satisfait."

Le prototype #49 engagé par High Class Racing s'est classé 12e du LMP2 avec un chrono de 3"33"680 réalisé par Kevin Magnussen, à deux secondes et demie de la référence dans cette catégorie, établie par Paul-Loup Chatin pour IDEC Sport. Très vite, l'esprit de compétition a pris le dessus, confie Jan Magnussen.

"Je pense qu'il y a eu quelques premières aujourd'hui", commente Jan. "Être ici avec Kevin est évidemment très émouvant, c'est difficile de mettre les mots là-dessus. C'est fantastique, mais Le Mans est Le Mans, ça prend le dessus. Il s'agit d'être compétitif, de faire mieux et de trouver des chronos et de la vitesse partout. Nous en discutions et avons remarqué que le fait que nous soyons père et fils a pris très peu de place aujourd'hui, la compétition ayant occupé énormément de temps. J'en suis super content."

"Nous avons donné à Kevin la majeure partie du temps de piste aujourd'hui, car il n'est jamais venu ici auparavant. Il est très performant, et Jan et moi avons désormais du terrain à rattraper, mais nous en aurons l'opportunité mercredi", renchérit Anders Fjordbach qui, étant le pilote amateur du trio, reconnaît avoir des progrès à faire : "Il reste de petites choses qu'il nous faut changer sur la voiture et dans l'équipe, et je dois rendre mon pilotage un peu plus propre – avec si peu de tours, ça se voit ! Mais nous avons le temps, et je pense que nous sommes bien placés."