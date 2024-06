Kobayashi place Toyota en tête de la Journée Test à la mi-journée

Après deux journées passées en centre-ville pour le traditionnel Pesage, les 62 concurrents engagés aux 24 Heures du Mans ont pris la piste pour la première fois ce dimanche, dans le cadre de la Journée Test. Au programme, deux séances de trois heures chacune pour apprivoiser le circuit de la Sarthe et se préparer au mieux avant l'épreuve qui débutera officiellement mercredi prochain.

Sous un beau soleil mais avec une température assez fraîche de 17°C lorsque le feu est passé au vert, c'est allé assez vite dès le début. Et c'est dans la première heure que les chronos sont rapidement tombés, en effaçant assez vite la barre symbolique des 3'30. Si Porsche a brisé la glace en premier, c'est Toyota qui a eu le dernier mot, Kamui Kobayashi améliorant plusieurs fois la référence pour finalement couper la ligne en 3'28"467. C'est bien simple, ce temps est déjà une seconde plus rapide que le meilleur chrono réalisé en 2023 lors de cette même Journée Test par Antonio Giovinazzi avec la Ferrari 499P (3'29"504).

Cette première heure, assez animée côté chrono, a en revanche fait office de faux départ chez Cadillac. Et plus particulièrement pour la n°3 qui, après un problème de pompe de freins arrière qui a différé son entrée en piste, s'est retrouvée au ralenti dans les Hunaudières puis à l'arrêt, provoquant d'ailleurs un premier drapeau rouge. L'auto américaine s'est contentée d'une dizaine de tours dans la matinée, contre 26 pour les plus assidus.

La deuxième heure de roulage a ensuite été largement amputée par une procédure de voiture de sécurité, mise en place par la direction de course en guise d'exercice, notamment pour que chacun reprenne ses marques avec les phases de regroupement et de pass-around. Rappelons que la phase "drop back" a été supprimée pour cette édition, ce qui n'a toutefois pas empêché cette neutralisation de durer une bonne demi-heure.

Peu après midi, le drapeau vert a de nouveau été agité mais les 60 dernières minutes ont été plusieurs fois perturbées, notamment par un court Full Course Yellow en raison de l'arrêt en piste de la Lexus n°87.

Du côté des chronos, cette première partie de journée s'est donc achevée par un doublé Toyota, la marque de 3'28"467 fixée par Kobayashi avec la n°7 n'ayant pas été battue, même si la Porsche n°6 (3'29"270), la BMW n°20 (3'29"433), la Lamborghini n°63 (3'29"639), la Ferrari n°83 (3'29"732), la Porsche n°5 (3'29"885) et la Porsche n°4 (3'29"915) se sont rapprochées. L'autre Toyota est la dernière Hypercar à se situer sous les 3'30, en 3"29"823.

Côté tricolore, la plus rapide des Peugeot 9X8 a été chronométrée en 3'30"136 (n°93) et la première Alpine a coupé la ligne en 3'32"505 (n°36). Une deuxième séance de trois heures aura lieu de 15h30 à 18h30, toujours à suivre en direct sur Motorsport.com.