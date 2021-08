Kristensen, Ickx, Bell... les pilotes les plus victorieux au Mans

La course d'Endurance la plus prestigieuse au monde, disputée sur le légendaire circuit de la Sarthe, a eu lieu pour la première fois en 1923. Depuis, de nombreux grands pilotes ont gagné – et perdu – cette course, qui constitue l'un des défis les plus difficiles en la matière. Certains pilotes, cependant, se démarquent des autres. Voici la liste des plus grandes légendes du Mans.

Tom Kristensen

Victoires : 9 (1997, 2000-05, 2008, 2013)

Participations : 18

L'un des meilleurs pilotes à n'avoir jamais couru en Formule 1, Tom Kristensen, s'est illustré au Mans dès sa première participation. Après une convocation tardive, celui qui était alors en Formule 3000 s'est montré rapide pendant la nuit pour remporter une victoire sensationnelle avec Michele Alboreto et Stefan Johansson dans l'unique Porsche WSC95 TWR de Joest, en 1997. Il aurait pu, et peut-être dû, gagner avec BMW en 1999 s'il n'avait pas eu un accident causé par un accélérateur coincé. Mais son passage chez Audi en 2000 a été le début d'une série de succès sans précédent.

"Monsieur le Mans" a remporté les 24 Heures six fois de suite, avec des R8 d'usine en 2000-02, une Bentley d'usine en 2003 et des R8 privées en 2004-05. Une roue arrachée de l'Audi R10 TDI qu'il partageait avec Rinaldo Capello et Allan McNish a mis fin à ses chances de victoire en 2007, mais l'année suivante, le trio a remporté l'une des plus belles victoires au Mans contre des Peugeot 908 plus rapides.

Il y a eu trois autres podiums au Mans avant une neuvième victoire record en 2013, qui a permis à Kristensen, McNish et Loïc Duval de devenir Champions du monde d'Endurance avec leur R18 e-tron Quattro. La deuxième place, lors de sa dernière participation un an plus tard, a permis à Kristensen de compléter un incroyable total de 14 podiums sur ses 18 départs.

Kristensen était cependant plus qu'un spécialiste du Mans. Il a également remporté les 12 Heures de Sebring à six reprises (un autre record), deux Petit Le Mans et le titre en American Le Mans Series en 2002, et a gagné des courses dans les championnats DTM, BTCC et Japanese Touring Car. Toujours présent dans les courses historiques, il est considéré comme l'un des plus grands pilotes de course de tous les temps.

Jacky Ickx

Victoires : 6 (1969, 1975-77, 1981-2)

Participations : 15

Jacky Ickx est déjà vainqueur en F1 lorsqu'il remporte son premier succès au Mans, en 1969. Pour sa troisième visite aux 24 Heures – et après avoir marché jusqu'à sa voiture en signe de protestation contre le traditionnel départ du Mans – Ickx remporte une victoire tardive au volant de la Gulf Ford GT40 qu'il partage avec Jackie Oliver, contre la Porsche 908, pourtant plus rapide, de Hans Herrmann.

Ickx a failli remporter le championnat du monde de F1 pour Ferrari en 1970, mais l'apogée de sa carrière en monoplace était derrière lui lorsqu'il a remporté sa victoire suivante au Mans. Associé à Derek Bell, Ickx remporte l'édition 1975 sur une Gulf Mirage GR8.

L'année suivante, le Belge réalise le doublé avec Gijs van Lennep sur la sous-estimée Porsche 936, puis réalise ce qu'il considère comme sa plus grande course en 1977. Après que sa propre voiture soit tombée en panne, Ickx a été transféré sur la 936 de Jürgen Barth et Hurley Haywood et remonte le peloton en trombe pour remporter la victoire, alors que les Alpine-Renault, dotées d'une meilleure vitesse de pointe, ne parviennent pas à le contenir.

Après deux secondes places, en 1978 et 1980, Ickx est à nouveau rejoint par Bell pour 1981. Armé d'une 936 équipée du moteur turbo de 2,6 litres destiné à la 956 du Groupe C, le duo domine depuis la pole, remportant la course avec 14 tours d'avance. Ickx et Bell font à nouveau équipe l'année suivante et mènent une Porsche d'usine vers le triplé, la nouvelle 956 écrasant la concurrence. Ickx remporte le titre mondial des pilotes de voitures de sport à la fin de la saison et réitère la même performance l'année suivante, après que Bell et lui aient terminé deuxième au Mans.

Ickx n'a pris qu'un seul autre départ au Mans, en 1985, mais a été consultant pour l'équipe Mazda, exploitée par Oreca, qui a remporté une victoire surprise en 1991. Pilote extrêmement polyvalent et grand champion du Mans, Ickx a pris sa retraite après huit victoires en championnat du monde de F1, un succès au rallye-raid Dakar et une victoire au Bathurst 1000, en plus de son record de 37 victoires en championnat du monde de voitures de sport.

Derek Bell

Victoires : 5 (1975, 1981-82, 1986-87)

Participations : 26

Pilote britannique le plus titré au Mans, Derek Bell se bat encore pour percer en F1 lorsqu'il prend son premier départ aux 24 Heures en 1970, pour Ferrari. Il a connu son premier succès en 1975 lorsqu'il a rejoint Jacky Ickx dans la Mirage GR8 aux couleurs de Gulf. Les choses ne se sont pas arrangées pendant son séjour dans l'équipe Alpine-Renault, mais elles se sont certainement améliorées lorsqu'il a rejoint Ickx chez Porsche. Bien qu'il ne soit pas considéré comme aussi rapide que le Belge, Bell est le partenaire idéal et ils remportent deux victoires de prestige en 1981 et 1982.

Bell s'illustre également dans les derniers instants de l'épreuve en 1983, où il manque de peu de rattraper la Porsche 956 d'Al Holbert, Vern Schuppan et Hurley Haywood. Alors que le défi de Jaguar prend de l'ampleur, Bell et Hans-Joachim Stuck répondent de leur mieux pour la marque de Stuttgart. Ils remportent ensemble le titre de champion des voitures de sport en 1985, puis gagnent le Mans en 1986 (où Bell est à nouveau champion) et 1987, partageant à chaque fois leur 962 avec Al Holbert.

Avec Klaus Ludwig remplaçant Holbert, ils ont terminé à la seconde place au terme d'un combat épique contre Jaguar en 1988 : il s'agissait du septième podium de Bell au Mans dans la décennie. Ses meilleures années étaient derrière lui, mais il était encore temps pour une troisième place. Bell, son fils Justin et Andy Wallace étaient de véritables prétendants en 1995, et seul un problème de boîte de vitesses en fin de course les a fait reculer.

Frank Biela

Victoires : 5 (2000-02, 2006-07)

Participations : 10

Le moment le plus mémorable de Frank Biela au Mans remonte à 2003, lorsqu'il n'a pas réussi à ravitailler à temps et que son Audi R8 est tombée en panne d'essence. Un point noir sur son tableau de chasse, car pendant la majeure partie du reste de la décennie, l'Allemand était une valeur sûre et régulière qui a signé sept podiums au Mans sur une période de neuf ans.

Après avoir terminé troisième pour ses débuts en 1999 avec le nouveau programme de course d'Audi, Biela a fait équipe avec Tom Kristensen et Emanuele Pirro. Le trio a ensuite enregistré trois victoires consécutives aux 24 Heures avec des R8 d'usine pilotées par Joest.

Biela est monté une nouvelle fois sur le podium avec l'équipe Champion en 2005, puis a rejoint Pirro et Marco Werner pour remporter la première victoire avec un moteur diesel sur le Circuit de la Sarthe l'année suivante. Le trio a réitéré ce succès avec la R10 TDI en 2007. Ils ont terminé sixièmes l'année suivante, pour la dernière participation de Biela au Mans.

Biela est probablement plus célèbre pour ses exploits en voiture de tourisme, remportant les titres de DTM en 1991 et de BTCC en 1996, mais cinq victoires au Mans et quatre succès aux 12 Heures de Sebring soulignent sa force en tant que pilote d'Endurance.

Emanuele Pirro

Victoires : 5 (2000-02, 2006-07)

Participations : 13

Entre 1999 et 2007, Emanuele Pirro n'a jamais quitté le podium au Mans. Son parcours remarquable avec Audi comprend cinq victoires : trois avec Tom Kristensen et Frank Biela sur des R8, et deux avec Biela et Marco Werner sur la révolutionnaire R10 TDI.

Après une brève carrière en F1, au cours de laquelle il a terminé à deux reprises dans les points, Pirro est passé avec succès aux voitures de tourisme. Il a remporté deux fois la course de Macau Guia avec BMW, a été double champion d'Italie avec Audi et a dominé la Super Tourenwagen Cup 1996 en Allemagne avec une A4 Quattro.

L'Italien est resté chez Audi lorsque la marque s'est lancée dans les courses de voitures de sport, et les titres n'ont cessé de s'accumuler. Il a remporté le titre des American Le Mans Series en 2001 et 2005.

Bien qu'il se soit retiré du sport automobile à la fin de cette décennie, Pirro reste impliqué dans le sport. Il participe à des courses historiques, est un habitué de Goodwood et est l'un des commissaires sportifs de la FIA pour les Grands Prix de Formule 1.

Olivier Gendebien

Victoires : 4 (1958, 1960-62)

Participations : 8

Bien qu'Olivier Gendebien ait pris part à 14 championnats du monde de Formule 1, qu'il soit monté sur deux podiums et qu'il ait complété le quadruplé Ferrari lors du Grand Prix de Belgique 1961, ce n'est pas en monoplace que le Bruxellois a montré le meilleur de lui-même. À une époque où les voitures étaient moins fiables et devaient être traitées en conséquence, le Belge a souvent démontré un don pour amener ses montures jusqu'au drapeau à damier.

Après un passage en rallye, Gendebien fait ses débuts au Mans en 1955 et termine immédiatement cinquième au classement général – et deuxième de sa catégorie – en partageant une Porsche 55 RS Spyder avec Wolfgang Seidel. Mais c'est avec Ferrari qu'il remporte ses plus grands succès.

Après avoir terminé troisième en 1956, Gendebien forme une combinaison incroyable avec Phil Hill et la Testa Rossa. Ils remportent Le Mans en 1958 et 1961, et auraient pu gagner en 1959 s'il n'y avait pas eu un problème de surchauffe dans les derniers tours. Associé au pilote-journaliste Paul Frère, Gendebien avait également remporté les 24 heures de 1960, toujours sur une Testa Rossa.

En 1962, Gendebien avait remporté le Tour de France de l'Automobile Club de France par trois fois ainsi que les 12 Heures de Reims à deux reprises, toutes sur des Ferrari GT, en plus de réussir un triplé aux 12 Heures de Sebring. Au cours de cette saison, il ajoute une autre classique de l'Endurance à son CV avec les 1000 km du Nürburgring, remporte un troisième succès à la Targa Florio et domine à nouveau Le Mans avec Hill sur la 330 TRI/LM de Ferrari.

Après quatre victoires au Mans en cinq ans et alors qu'il n'a plus rien à prouver en étant l'un des meilleurs pilotes de voitures de sport de son époque, Gendebien se retire. Son palmarès ne sera pas dépassé avant que son compatriote Jacky Ickx ne remporte sa cinquième victoire au Mans en 1981.

Henri Pescarolo

Victoires : 4 (1972-74, 1984)

Participations : 33

Le record d'Henri Pescarolo de 33 départs aux 24 Heures du Mans ne sera peut-être jamais dépassé. Il a pris le départ pour la première fois en 1966 (sans succès) et a vécu son dernier en 1999 au sein de sa propre équipe, qui a joué un rôle clé dans les courses de voitures de sport au début de ce siècle.

Pescarolo, qui n'a obtenu qu'un seul podium au cours de sa carrière en F1 (56 courses), n'a terminé les 24 Heures qu'à sa sixième tentative, mais la Matra MS670 qu'il partageait avec Graham Hill lui a permis de remporter la victoire. Il a complété son triplé – et celui de Matra – en 1973 et 1974, en partageant la victoire avec Gérard Larrousse. Il considère son deuxième succès, obtenu après une bataille titanesque entre Matra et Ferrari, comme sa plus grande course.

La chance du Français au Mans l'abandonne les années suivantes, à l'exception d'une deuxième place pour Rondeau en 1979, mais la quatrième victoire arrive en 1984. Avec l'équipe d'usine Porsche qui boycotte l'événement, Pescarolo et Klaus Ludwig reviennent d'un retard précoce pour gagner dans leur Porsche 956 Joest, alors que Lancia échoue dans sa quête de succès.

Il n'y aura plus de podium au classement général, mais Pescarolo ajoute à son palmarès une victoire aux 24 Heures de Daytona en 1991, en plus de ses 21 victoires en championnat du monde de voitures de sport.

Après sa retraite, Pescarolo a dirigé avec succès son équipe éponyme, remportant les Le Mans Endurance Series 2005 et dominant les Le Mans Series l'année suivante. L'équipe n'a jamais réussi à remporter le titre suprême, mais elle était régulièrement en tête dans les années 2000 et a terminé deuxième aux 24 heures du Mans 2005.

Yannick Dalmas

Victoires : 4 (1992, 1994-95, 1999)

Participations : 12

Yannick Dalmas a connu une carrière infructueuse en F1 et n'était peut-être pas le plus régulier des compétiteurs, mais quand il était à l'aise, le Français pouvait être rapide. Et son palmarès au Mans est impressionnant. La Peugeot 905, construite pour la nouvelle réglementation des 3,5 litres du Groupe C, n'était pas prête à gagner lorsque Dalmas a fait ses débuts aux 24 Heures en 1991. Mais l'année suivante, il s'impose avec Derek Warwick et Mark Blundell, Dalmas et Warwick remportant ensuite la couronne mondiale des voitures de sport en 1992.

Dalmas est deuxième pour Peugeot l'année suivante, alors que le Groupe C connaît son dernier souffle, avant de rejoindre Hurley Haywood et Mauro Baldi pour s'imposer en 1994. Lors de l'édition très humide de 1995, Dalmas s'impose avec JJ Lehto et Masanori Sekiya, alors que la McLaren F1 GTR fait ses débuts.

Cela fait trois victoires en quatre ans pour Dalmas, avec trois constructeurs différents, et il est l'un des principaux concurrents de Porsche en 1996 et 1997. Les 911 GT1 ont été dépassées par la Porsche WSC95 de Joest TWR en 1996 et ont terminé deuxième et troisième, tandis que Dalmas, Emmanuel Collard et Ralf Kelleners semblaient prêts à gagner l'année suivante jusqu'à un dramatique incendie en fin de course.

La chance de Dalmas est revenue en 1999. Après les échecs des Toyota plus rapides et de la BMW de tête de ses coéquipiers Tom Kristensen, Lehto et Jörg Müller, la V12 LMR que Dalmas partageait avec Joachim Winkelhock et PierLuigi Martini s'est imposée de justesse.