Lapierre et Alpine ont frôlé la pole mais "Toyota reste favori"

Charger le lecteur audio

Quel est votre bilan de ces qualifications, Nicolas ? On imagine que la satisfaction est au rendez-vous ?

Oui, c'est très positif d'être si proche des Toyota. Honnêtement, nous ne nous y attendions pas. Nous n'avions pas vraiment fait de run de qualification jusque-là. C'était un beau tour avec une belle aspiration et pas de trafic. C'était chouette, c'était un bon moment.

C'était assez compliqué pour les Toyota avec les chronos supprimés pour non-respect des limites de la piste. Avez-vous fait attention à ça ?

Oui, nous avons aussi eu un cas. C'est sûr que là, on attaque à l'extrême, et ces limites de la piste sont un peu le nerf de la guerre en ce moment. Nous n'en avons eu qu'un cas, et les deux autres tours étaient bons, donc c'était plutôt bien. Eux ont galéré un peu avec ça et avec le trafic aussi ; du coup, nous nous sommes retrouvés en pole provisoire pendant un petit moment, mais à la fin les deux [Toyota] ont réussi à améliorer. Je suis un peu frustré, mais c'est quand même bien d'être là.

Chez Toyota, Brendon Hartley s'est déclaré surpris que vous vous soyez autant rapprochés. Vous attendiez-vous à être aussi proches après l'ajustement de la Balance de Performance ?

L'ajustement de la BoP, c'était une dizaine de chevaux, ce n'est pas ça qui a changé la vie. C'est un super tour avec une belle aspiration, je pense que nous aurons une meilleure idée du rythme de course samedi vers 17h pour savoir ce dont tout le monde est capable. Ils restent néanmoins favoris : on voit qu'ils sont partis avec plus d'essence pour ces qualifs, ils ont un peu "jardiné" avec le trafic et les limites de la piste. Je pense qu'ils ont encore clairement une marge.

Les gens vont dire que vous avez caché votre jeu, n'est-ce pas ?

Nous allons faire les mêmes chronos en course qu'en essais libres. Nous savions que les qualifications n'étaient pas notre terrain de jeu. En fin de compte, nous restons derrière. Ils n'ont pas fait des qualifications propres, ils ont eu du trafic, ils ont eu les limites de la piste ; je pense qu'ils avaient beaucoup de carburant dans la voiture, car ils ont pu rouler jusqu'à la fin. Nous étions à la limite dans tous les domaines. Je pense qu'ils ont encore une belle marge, je ne m'inquiète pas pour eux.

Avec Gary Watkins