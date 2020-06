Leclerc veut "absolument" disputer les 24 Heures du Mans réelles

Charles Leclerc partage la Ferrari #52 d'AF Corse avec le pilote d'Alfa Romeo en F1, Antonio Giovinazzi, le Champion en titre des F1 Espots David Tonizza et le vainqueur 2018 de l'eRace Of Champions Enzo Bonito.

Le Monégasque a connu des difficultés techniques durant la soirée ce samedi et son équipage est tombé en dernière place du classement GTE après avoir un temps occupé les avant-postes de l'épreuve organisée en collaboration avec le Championnat du monde d'Endurance, l'Automobile Club de l'Ouest et Motorsport Games.

En début de roulage, Leclerc a participé à une interview en langue anglaise avec la directrice de la stratégie numérique de Motorsport Network, Jess McFadyen.

Quand il lui a été demandé s'il souhaitait s'essayer à l'épreuve réelle après sa participation au challenge virtuel, le pilote Ferrari a répondu : "Absolument, c'est quelque chose que je voulais faire avant même d'essayer virtuellement. C'est une course mythique du sport automobile et j'aimerais vraiment y participer un jour."

