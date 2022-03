La liste des engagés aux 24H du Mans 2022 dévoilée

Charger le lecteur audio

Après deux reports et une réouverture des candidatures qui a eu lieu en début de semaine, la liste des engagés pour les 24 Heures du Mans 2022 a été officiellement dévoilée ce jeudi midi. Le contexte géopolitique international dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les difficultés créées par les sanctions envers les concurrents russes sont à l'origine de ce retard, alors que G-Drive Racing a renoncé à son programme en refusant les conditions jugées "inacceptables" exigées par la FIA.

Auparavant partenaire de G-Drive, Algarve Pro Racing participera à l'épreuve en son nom propre avec une Oreca 07 en LMP2, conservant notamment l'essentiel des pilotes affectés initialement au projet, dont Daniil Kvyat et Sophia Flörsch. Le peloton de la catégorie au Mans comptera ainsi 27 éléments avec l'engagement de plusieurs équipes de l'ELMS venues compléter le plateau WEC.

Concernant la catégorie Hypercar, pas de surprise pour la 90e édition, qui aura lieu les 12 et 13 juin prochains. On retrouve les deux Toyota officielles, l'Alpine ex-LMP1 et deux Glickenhaus, puisque l'invitation pour une seconde voiture sollicitée par le constructeur américain a été accordée. Les équipages de Glickenhaus seront constitués d'une part de Romain Dumas, Olivier Pla et Pipo Derani, d'autre part de Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Franck Mailleux.

En LMGTE Pro, le combat entre les trois constructeurs engagés se tiendra de manière équitable puisqu'une seconde Corvette C8.R est engagée, doublant les effectifs de l'équipe américaine face aux deux Porsche et aux deux Ferrari officielles.

Enfin, le plateau LMGTE Am sera constitué de 23 concurrents, soit un total identique à celui de l'an passé. Il s'agit de la seule catégorie où sera représenté Aston Martin en GT.

Notons enfin que cette année, aucun projet n'a été retenu par l'Automobile club de l'Ouest pour occuper le stand dévolu à une voiture innovante. Cet engagement a été utilisé dans une autre catégorie, ce qui maintient à 62 le nombre de voitures qui seront au départ de l'édition 2022.

"Après avoir dévoilé un programme riche en activités notamment pour le public, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur 62 concurrents de grande qualité", se réjouit Pierre Fillon, président de l'ACO. "Pour le 99e anniversaire des 24 Heures du Mans, ultime rendez-vous avant le centenaire prévu l'an prochain, le spectacle sera de la partie dans toutes les catégories. Nous avons désormais hâte d'être en juin, de pouvoir célébrer l'endurance et d'assister à une belle et longue semaine de compétition."

La liste complète des engagés est à découvrir en cliquant ici