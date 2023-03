Une livrée Vaillante : le 13 est au départ des 24H du Mans !

Charger le lecteur audio

Pour le centenaire des 24 Heures du Mans, "Le 13 est au départ", pour reprendre le célèbre titre du cinquième album de la série Michel Vaillant ! L'écurie canadienne Tower Motorsports, invitée à participer à la prochaine édition, arborera en effet les couleurs Vaillante pour une nouvelle itération du genre dans la Sarthe. Et ce sera donc avec le numéro 13 frappé sur l'Oreca 07 à moteur Gibson qui sera engagée dans la catégorie LMP2 avec le soutien technique de TDS Racing.

L'équipage sera également prestigieux puisqu'il sera composé de Ricky Taylor et du triple Champion de DTM René Rast, associés au pilote canadien John Farano, également propriétaire de l'équipe Tower Motorsports. Il s'agira de la cinquième participation au Mans pour René Rast, la neuvième consécutive pour Ricky Taylor. Pour le pilote allemand, ce sera une occasion de préparer au mieux son futur engagement en WEC avec BMW, avec un prototype LMDh à partir de 2024.

"Nous sommes très heureux de soutenir John Farano et son équipe pour le centenaire des 24 Heures du Mans", annonce Xavier Combet, copropriétaire de TDS Racing. "TDS Racing participera à cette épreuve mythique pour la douzième année consécutive. Notre objectif est d'utiliser notre expérience des 24 Heures du Mans pour tenter de s'imposer avec Tower Motorsports dans une catégorie LMP2 Pro Am très concurrentielle. Je suis convaincu que Ricky Taylor et René Rast seront également deux très bons alliés pour nous aider à atteindre cet objectif."

Le partenariat avec la bande dessinée Michel Vaillant offrira sans aucun doute un coup de projecteur bienvenu à l'écurie, s'ajoutant à la liste des nombreuses associations ayant permis de mettre en piste les couleurs du héros de Jean Graton au Mans. Il s'agit d'une continuité après un engagement l'an passé sous la bannière TDS Racing x Vaillante, alors que le célèbre V tricolore avait fait un retour très remarqué en 2017 sous l'impulsion de Rebellion, déjà en LMP2.