López : "Glickenhaus est désormais rapide sur la longueur d'un relais"

B.D., Le Mans - Tenant du titre en compagnie de Mike Conway et Kamui Kobayashi, José María López admet être arrivé au Mans cette année avec un poids en moins. Toutefois, l'Argentin veut désormais doubler la mise et sait que rien ne sera facile avec une BoP et deux concurrents qui se dressent sur le chemin de Toyota.

Il le rappelle, la privation des quatre roues motrices sous les 190 km/h à laquelle est contrainte la GR010 Hybrid depuis le début de la saison a vraiment changé la donne et équilibré les performances dans la catégorie Hypercar. Qui plus est quand elle se joint aux progrès évidents de Glickenhaus, qui affiche désormais davantage de régularité pour espérer plus qu'un coup d'éclat sur un tour ou en début de course. José María López l'assure, Toyota n'en a pas gardé sous le pied lors de la Journée Test et ne joue pas avec la BoP. Les heures et jours qui viennent nous le confirmeront... ou pas !

José María, après avoir remporté les 24 Heures du Mans en 2021, votre état d'esprit était-il différent en arrivant sur le circuit cette année ?

C'est différent dans le sens où je ne ressens pas le poids que je sentais les années précédentes, surtout après avoir raté la victoire à deux reprises. On sait que les munitions s'épuisent et que l'on a essayé à de nombreuses reprises, comme beaucoup d'autres pilotes connus, qui ont couru dix ou quinze fois ici et n'ont jamais pu gagner. C'est donc comme enlever un peu de poids après avoir gagné, mais au niveau du travail, des heures d'investissement, de la préparation, c'est pareil et le désir de gagner est toujours le même. Peu importe d'avoir gagné, c'est une course que l'on veut toujours gagner. Chaque fois que l'on vient ici, on sait à quel point c'est difficile, il faut se ménager, travailler et se préparer autant que possible, puis espérer que la course se déroule comme on le souhaite, c'est-à-dire que tout se passe plus ou moins bien.

Alpine et Glickenhaus semblent satisfaits de la manière dont est établie la BoP cette année. Êtes-vous d'accord ? Pensez-vous qu'un bon compromis a été atteint de manière à ce qu'il y ait une lutte avec eux ?

Il faut toujours faire confiance à la manière dont la FIA gère la BoP. Ils ont beaucoup de paramètres issus de chaque voiture et ils peuvent déterminer ce qu'il faut donner ou enlever à chacune pour que ce soit plus équitable. Ce n'est pas facile de contrôler, on le sait, et ça donne toujours lieu à un peu de spéculation de la part de certaines écuries. Il y a beaucoup d'équipes qui ne se soucient pas de gagner des courses pendant l'année et qui veulent gagner seulement celle-ci, donc il peut arriver que l'une d'entre elles s'échappe (en performance) ou pas. Je le répète, il y a de toute manière beaucoup de capteurs, donc on devrait voir si quelqu'un lève le pied ou spécule avec certains paramètres. Avec tous les capteurs à la disposition de la FIA, ça peut se voir, et c'est pourquoi on a confiance en leur travail. Bien sûr, c'est l'instance dirigeante, ils décident et nous on fait la course. C'est comme ça.

José María López lors du Pesage, samedi en centre-ville.

Quelle est l'ampleur du changement visant le système hybride à l'avant, qui ne peut désormais être activé qu'à plus de 190 km/h, contre 120 km/h l'année dernière ?

C'est un changement important car notre voiture est conçue avec un système hybride permanent à l'avant, donc le fait de passer à 190 km/h fait qu'il est surtout utilisé en ligne droite ou dans les virages très rapides. C'est donc une très petite utilisation. C'est un gros changement qui a tout affecté chez nous car la voiture est liée à ça, donc il n'y a pas que ça qui a changé, nous avons dû transférer beaucoup de choses dans la manière de faire fonctionner la voiture, le traction control, la stabilité. Il y a beaucoup de choses auxquelles on est habitué quand on a une voiture avec de l'hybride à l'avant, et ils l'ont supprimé, ce qui complique un peu plus les choses.

Imaginez-vous une lutte plus équitable cette année face à Alpine et Glickenhaus ?

Je pense que ce sera beaucoup plus disputé cette année. L'année dernière, Glickenhaus était peut-être rapide sur un tour et aujourd'hui, on voit qu'ils sont rapides sur la longueur d'un relais. Alpine a gagné la première course très facilement, ils étaient compétitifs à Spa, ils sont devant au championnat avec une belle avance. Ce que l'on sait, c'est que notre voiture se comporte toujours bien au Mans car elle est conçue avec une aérodynamique et tout ce qu'il faut pour faire de très bonnes performances ici. Lors de la Journée Test, on était tous très proches et il y a toujours un point d'interrogation sur ce que les autres ont vraiment montré. Chez Toyota, on est un grand constructeur, qui travaille avec le plus de transparence possible en montrant ce que l'on a. De notre côté, ce que l'on a vu, c'est ce que l'on a, et c'était au moins suffisant pour être devant à la Journée Test, mais on pense que ce sera une course très difficile et bien plus disputée que ces dernières années.

Vous avez toujours le même équipage sur la #7 tandis que la #8 a un nouveau pilote, Ryo Hirakawa. Est-ce un avantage pour vous au Mans ?

Je ne crois pas, parce que Ryo est dans l'équipe depuis que je suis arrivé. J'ai fait les tests éliminatoires avec lui et j'ai été choisi, mais il était déjà là très jeune, il a couru au Mans plusieurs fois et il a participé à presque tous les essais. Il est expérimenté, très rapide, il mène le championnat de Super Formula. On ne voit pas ça comme un avantage, ça ne fera aucune différence.

Propos recueillis par Federico Faturos