De meilleurs temps de réaction grâce à la vision 24 heures des verres Essilor

EssilorLuxottica, leader mondial de l'optique et de la lunetterie, couvre à travers sa technologie phare que sont les verres Essilor tous les facteurs influençant les temps de réaction au volant, en garantissant une vision claire grâce à ses verres correcteurs et ses lunettes de soleil.

Cela permet d'offrir une vision précise quelle que soit la distance, de limiter la fatigue oculaire et de gérer les reflets et les réverbérations, afin d'aider les pilotes à se montrer aussi performants que possible.

Dans cette vidéo, Jess McFadyen donne la parole à Stéphane Richelmi, vainqueur de sa catégorie aux 24 Heures du Mans 2016 et pilote du prototype Mission H24, pour évoquer les défis que représente la participation à la course d'Endurance la plus célèbre du monde. L'occasion de découvrir le fonctionnement des verres correcteurs et des verres solaires spéciaux conçus par Essilor.