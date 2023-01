Deuxième au Mans en 1991, Michel Ferté est décédé

Charger le lecteur audio

L'ancien pilote Michel Ferté est décédé mercredi à l'âge de 64 ans. Natif de Falaise, le Français a fait carrière en monoplace puis en Endurance avec un certain succès. Le frère d'Alain Ferté a en effet participé 13 fois aux 24 Heures du Mans et a terminé deuxième du classement général en 1991, lorsqu'il partageait une Jaguar XJR-12 avec Davy Jones et Raul Boesel. Le trio avait terminé à deux tours de la fameuse Mazda 787B à moteur rotatif, victorieuse cette année-là. Au milieu des années 1990, Michel Ferté a connu la victoire à deux reprises en International GT Endurance Series, où il pilotait une Venturi 600LM avec Olivier Thévenin.

Le pilote tricolore a toutefois fait ses armes en monoplace, où il a longtemps bénéficié du soutien du cigarettier Marlboro. Il a ainsi remporté la manche de F3 du Grand Prix de Monaco en 1983, une épreuve que son frère a remportée l'année précédente et l'année suivante. Michel Ferté était membre de l'équipe Oreca Martini et avait remporté le Championnat de France de F3 cette même année.

Toujours avec Oreca, il a ensuite été promu en F2, où il a disputé sa première saison complète en 1984, signant un total de cinq podiums au volant d'une Martini-BMW 002 et terminant troisième du championnat derrière Mike Thackwell et Roberto Moreno. Lorsque la F2 est devenue F3000, Michel Ferté est resté sous les couleurs d'Oreca pour la saison 1985 en fréquentant toujours régulièrement les podiums et en prenant deux années de suite la cinquième place finale du championnat. Sa carrière en monoplace n'a toutefois pas pris l'envol espéré, même s'il a continué à participer à des courses de F3000 jusqu'en 1989, et malgré un statut de réserviste chez Ligier en 1984 et 1985.

Parallèlement, Michel Ferté a fait ses débuts aux 24 Heures du Mans dès 1983 avec l'écurie Rondeau, partageant un prototype avec son frère Alain et Jean Rondeau lui-même. Il a été recruté en 1989 par TWR Jaguar avec à la clé le podium de 1991 lors de cette aventure.

En 1997, il a mis en place sa propre structure, BSM, pour engager dans la Sarthe une Ferrari 333SP, prototype qu'il partageait avec Adrián Campos. Sa dernière apparition aux départ des 24 Heures du Mans remonte à l'édition 2004 avec une Ferrari 550 Maranello alignée en GT par l'équipe XL Racing.

Hughes de Chaunac, patron d'Oreca, avec Michel Ferté en 1985.