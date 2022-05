Bientôt un nouveau centre médical au circuit du Mans

Charger le lecteur audio

Alors que se profile la 90e édition des 24 Heures du Mans, dont la course se tiendra les 11 et 12 juin, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et MMA ont annoncé le renouvellement du contrat qui les unit, et ce jusqu'en 2035.

Cette échéance à long terme se double de plusieurs objectifs bien plus rapprochés puisque cette annonce est accompagnée de deux autres, dont la première s'inscrit dans le cadre de la mission d'amélioration de la sécurité que l'ACO s'est fixée. Ainsi, dès 2023, avec le soutien de la compagnie d'assurance, un tout nouveau Centre Médical Piste verra le jour sur le circuit, en plus d'une hélistation, afin d'améliorer encore la vitesse de prise en charge et l'évacuation des accidentés.

Il ne s'agira toutefois pas du seul domaine dans lequel une collaboration renforcée se mettra en place puisqu'en 2025, MMA apportera son soutien à la catégorie de prototypes à propulsion électrique/hydrogène qui sera mise en place lors de la classique sarthoise.

"Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec MMA, société locale au rayonnement national", a déclaré Pierre Fillon, le président de l’Automobile Club de l’Ouest. "Nos deux entités ont, depuis plus de cent ans, partagé une histoire commune. Il était naturel de poursuivre ce partenariat bénéfique pour l'ACO comme pour MMA."

"Je me réjouis également de l'implication de notre partenaire dans cette thématique cruciale qu'est la sécurité des pilotes. Le nouveau centre médical permettra de continuer à faire du Mans l'une des références mondiales en matière de sécurité."

Quand à Éric Lécuyer, directeur général de MMA, il se réjouit également de ce partenariat renouvelé et renforcé : "Le renouvellement de ce partenariat est pour MMA l’opportunité de renforcer notre proximité avec l’ACO sur des sujets qui nous sont chers comme la sécurité et les énergies propres. Les 24 Heures du Mans ont toujours constitué un laboratoire et une vigie. C’est donc une opportunité pour MMA d’accompagner les réflexions autant que les réalisations autour de ces sujets clefs pour les Français en général et nos clients en particulier."