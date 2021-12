Ogier au Mans dans une 3e Toyota ? "Une option" pour 2023

Après avoir glané son huitième titre mondial en WRC avec Toyota, Sébastien Ogier s'en tiendra l'an prochain à un programme partiel dans la discipline et envisage désormais l'avenir à plein temps plutôt du côté des circuits, en Endurance. L'objectif est clairement de prendre part, un jour, aux 24 Heures du Mans.

Le Français a effectué ses premiers tours de roue au volant de la GR010 Hybrid de la marque japonaise au cours du Rookie Test de Bahreïn, au lendemain de la finale du WEC version 2021, mais a reconnu que sa meilleure option à court terme pour acquérir de l'expérience pour la saison prochaine serait le LMP2 et non l'Hypercar. Sa présence à Sakhir a tout de même alimenté des rumeurs sur l'arrivée éventuelle d'une troisième Toyota dans la Sarthe prochainement.

Si un retour à trois voitures engagées, ce qui serait une première depuis 2017, ne semble pas sur les tablettes pour 2022, le team principal et pilote de la structure, Kamui Kobayashi, n'exclut pas cette possibilité pour 2023. "Mettre en place une troisième voiture est un gros travail, et ces dernières années, nous n'avons eu que deux voitures pour toutes les courses du WEC et au Mans", a-t-il déclaré lors du gala de remise des prix de la FIA, ce jeudi soir

"Si nous voulons introduire une troisième voiture, nous devons préparer tous les mécaniciens, les ingénieurs, également du côté des pilotes. Je dirais que ça va être très difficile pour 2022, parce que le timing est un peu serré. Mais ça pourrait être l'une des options pour 2023."

"Et bien sûr, Sébastien, quand il a piloté à Bahreïn, il était rapide. Passer du rallye à l'asphalte et aux voitures d'Endurance, je dirais qu'il y a une assez grande différence, mais Sébastien pilotait très bien dès le début. Je pense que ça peut être assez intéressant, s'il veut courir au Mans avec notre voiture. Nous allons essayer de lui donner plus d'opportunités de piloter et nous verrons si nous mettons en place une troisième voiture ; ce serait probablement une opportunité pour lui."

Sébastien Ogier au Rookie Test de Bahreïn

Ogier lui-même a déclaré qu'il n'avait pas encore arrêté ses plans pour 2022, au-delà de la participation à l'ouverture de la saison du WRC à Monte-Carlo, à bord de la nouvelle Toyota Yaris hybride. "C'était une belle opportunité de découvrir ce monde et ça s'est bien passé, je dirais", a déclaré le Gapençais à propos des essais de Bahreïn. "J'ai toujours été conscient que c'était une discipline très différente d'une certaine manière et que j'avais beaucoup de choses à apprendre, mais le défi va me motiver."

"Pour les prochains mois, le plan est de faire d'autres tests et peut-être des courses dans une deuxième catégorie. Il n'y a pas de plan précis pour le moment, mais la passion de la course est là. Pour l'instant, je veux un peu plus de temps pour moi l'année prochaine, mais en même temps j'essaie de préparer un nouveau défi."