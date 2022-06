Ogier : La nuit ? "La 1re fois c'est vrai que c'est impressionnant"

Charger le lecteur audio

Après deux premiers "amuse-bouches" en Endurance à l'occasion des 1000 miles de Sebring (où il avait fini 12e) en mars et des 8H de Spa (huitième) le mois dernier, Sébastien Ogier est sur le point de s'attaquer au plat de résistance de son programme WEC, avec les 24 Heures du Mans qui se tiennent ce week-end.

Après avoir pris ses marques dimanche pour la première fois sur le mythique circuit sarthois lors de la journée test, l'octuple Champion du monde des Rallyes a de nouveau pris le volant hier de l'Oreca 07 - Gibson de l'équipe Richard Mille Racing lors des essais libres.

Coéquipier de l'expérimenté Charles Milesi et de la jeune espoir féminine Lilou Wadoux, Ogier a ainsi pu apprécier les progrès réalisés par rapport à ses précédentes courses disputées avec l'équipe, alors que son équipage a bouclé la séance de qualifications à la septième place hier soir : "Je pense que Charles a fait plutôt une belle qualif", a-t-il ainsi déclaré.

"Septième sur 27 ce n'est pas mal du tout, et on a l'impression d'avoir franchi une étape par rapport aux courses précédentes où on avait un peu plus de mal avec la voiture […]. J'ai l'impression que ça va dans le bon sens au niveau de la voiture, et de mon côté aussi car je commence à comprendre les endroits où je peux gagner un peu de temps. Maintenant il faut que j'arrive à mettre tout cela bout à bout le plus régulièrement possible. C'est ça l'idée pour être performant ici."

Manque de repères en nocturne

L'équipage de l'Oreca #1 de l'équipe Richard Mille Racing, dont fait partie Ogier, a fini septième des qualifications hier.

En 2005, un autre illustre français du WRC s'était essayé aux célèbre double-tour d'horloge, en la personne de Sébastien Loeb, qui avait alors couru avec l'équipe Pescarolo. L'Alsacien avait même terminé deuxième l'année suivante.

Un résultat qui sera sans doute difficile à atteindre dès ce week-end pour Ogier, qui à la différence de ses deux premières épreuves en Endurance va devoir cette fois-ci rouler de nuit. Un environnement que découvre le Français, en mal de repères hier soir mais qui a néanmoins vu ses sensations progresser au fil des tours : "Hier j'ai fait cinq tours une première fois et puis quatre en toute fin de session", reprend-il. "Les premiers tours ont été un petit peu difficiles, pas nerveusement mais j'avais l'impression de manquer un peu de repères. Par la suite je suis descendu de la voiture, et quand je suis remonté mes quatre tours couverts lors de la seconde session m'ont semblé déjà un peu plus naturels. Mais la première fois c'est vrai que c'est quand même impressionnant."

"La nuit a été un petit plus difficile que ce que j'avais anticipé, en tout cas lors des premiers tours. Il y a quand même quelques sections du circuit qui sont bien dans le noir, comme à Indianapolis ou à l'entrée des esses Porsche, car les phares n'éclairent pas grand-chose. Il m'a donc fallu quelques tours pour prendre des repères, mais jusqu'ici tout va bien."

Les esses Porsche justement, voilà la portion du circuit qui a le plus impressionné Ogier lors de ses premiers pas au Mans. Le tricolore a ainsi pu constater toute la vélocité et le niveau de grip fourni par sa machine dans ce secteur très technique : "C'est vraiment un endroit sympa vu depuis la voiture : un enchaînement en cinquième ou quatrième rapport en sortie, le tout à haute vitesse et où l'aérodynamique procure pas mal de grip. C'est pour moi le point fort du circuit. Après, même le secteur 1 est sympa, et puis il y a ces fameuses lignes droites où on pourrait se dire de prime abord que c'est un peu ennuyeux, mais au final avec le trafic qu'il faut gérer il se passe des choses plus ou moins tout le temps. On n'a pas le temps de s'ennuyer."

Propos recueillis par Basile Davoine et Benjamin Vinel