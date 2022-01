Ogier travaille pour être aux 24 Heures du Mans dès 2022

Quel sera l'avenir de Sébastien Ogier après le Rallye Monte-Carlo auquel il participe ce week-end ? On devrait bientôt le savoir, et des annonces sont attendues le mois prochain d'après l'intéressé. En jeu, un programme sur circuit tout en prenant part à quelques autres manches du WRC avec Toyota, dont la troisième Yaris reviendra le reste du temps à Esapekka Lappi.

L'octuple Champion du monde des Rallyes prend cette année du recul en ne s'engageant plus à plein temps dans le championnat, tout en préparant sa reconversion sur circuit avec en ligne de mire les 24 Heures du Mans. Il a d'ailleurs effectué des essais à bord de l'Hypercar de Toyota en novembre dernier à Bahreïn, mais c'est davantage du côté du LMP2 qu'il est attendu pour faire ses gammes dans cette nouvelle discipline.

Des discussions sont encore en cours, alors que les places en WEC dans cette catégorie ne sont désormais plus nombreuses et permettent d'identifier, par exemple, le Richard Mille Racing comme une éventuelle destination. Sébastien Ogier doit à la fois ficeler le programme qu'il souhaite en Endurance et se mettre d'accord avec Toyota en WRC pour les autres rallyes auxquels il participera.

"Nous avons discuté un peu avec l'équipe mais ce n'est pas encore complètement clair", explique-t-il. "Mais je serai bientôt en mesure de l'annoncer. Je peux déjà dire qu'après ce rallye, il y aura une bonne pause pour moi, car comme tout le monde le sait, j'y aspirais vraiment et je n'ai pas vraiment coupé [après le Rallye de Monza] en fin d'année dernière. Nous avons directement enchaîné avec le Monte-Carlo, donc le plan est toujours le même : faire peut-être quatre ou cinq rallyes, et aussi très bientôt annoncer mes projets sur circuit pour l'année. Le [Rallye du] Portugal me trotte toujours dans la tête, et vous savez que j'ai un lien particulier avec. Je peux dire qu'il est sur la liste potentielle pour cette saison."

"Je travaille sur un projet et je pense que très bientôt, début février, vous en entendrez parler", ajoute-t-il au sujet de son avenir sur circuit. "Il y a du travail en cours pour déjà être aux 24 Heures du Mans cette année."

Directeur de l'équipe Toyota en WRC, Jari-Matti Latvala attend lui aussi d'y voir plus clair pour connaître les disponibilités du Français cette saison. Il est toutefois acquis qu'Esapekka Lappi sera le plus souvent au volant de la troisième GR Yaris en 2022.

"J'espère vraiment pouvoir clarifier ça", confie le Finlandais. "J'espère discuter avec lui après le rallye et décider ce qu'il va faire à l'avenir. Il m'a dit à Monza en fin d'année dernière qu'il était très fatigué et qu'il voulait des vacances pour se remettre, puis qu'il déciderait quoi faire. Notre plan, c'est qu'Esapekka fera l'essentiel des rallyes, et Seb en fera moins de la moitié."

Propos recueillis par Tom Howard