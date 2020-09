Panis Racing boucle son équipage pour les 24H du Mans

L'équipe Panis Racing a bouclé son équipage pour l'édition 2020 des 24 Heures du Mans, qui se déroulera le mois prochain sur le circuit de la Sarthe. Pour sa cinquième participation consécutive à l'épreuve, la structure française s'appuiera sur un trio intégralement tricolore puisque Matthieu Vaxiviere rejoint Nico Jamin et Julien Canal, qui évoluent déjà avec l'équipe en ELMS.

Avec ces trois pilotes, Panis Racing s'assure un sérieux mélange d'expérience et de rapidité pour prendre le volant de l'Oreca 07, puisque Vaxiviere rejoint le team après avoir déjà pris part à trois éditions de la classique mancelle, avec à la clé la troisième place de la catégorie LMP2 l'an passé. Le pilote de 25 ans remplace pour les 24 Heures du Mans Will Stevens, habituellement troisième homme de l'équipe en ELMS mais également engagé en WEC avec Jota Sport.

"Cette édition 2020 sera vraiment spéciale en se jouant à huis clos mais pour autant nous nous préparons avec la même détermination et la même envie de gagner", assure Olivier Panis. "Nous avons montré les années passées que nous étions capables de belles choses, cette fois il faut que ce soit concret à l’arrivée, l’équipe le mérite."

"Avec Sarah et Simon [Abadie] nous savons que cet équipage est très homogène et extrêmement performant et que nous pouvons compter sur eux pour tout donner. Pour notre cinquième participation, l’équipe se prépare au maximum pour faire briller notre Oreca aux couleurs de Goodyear, Elf et tous les partenaires qui continuent de nous soutenir depuis la création de l’écurie."

D'abord en compétition sous le nom de Panis-Barthez Compétition, l'écurie poursuit cette année sa route avec une nouvelle identité, sans l'ancien footballeur Champion du monde qui s'est retiré du projet. En quatre participations aux 24 Heures du Mans, l'équipe n'a abandonné qu'une seule fois (en 2017), et a signé une 12e place et deux 13e places au classement général. Elle a également délaissé son châssis Ligier cette année pour se tourner vers Oreca.