Peugeot n'a "pas le luxe d'en garder sous le pied comme d'autres"

Arrivé avec un enthousiasme perceptible, notamment nourri par l'expérience acquise en 2023 et les attentes autour de l'évolution de sa 9X8, Peugeot ne minimise pas pour autant l'ampleur du travail qui l'attend encore aux 24 Heures du Mans.

Dimanche, lors de la Journée Test, on n'a vu aucune des deux Hypercars du Lion entrer dans le top 10, mais l'essentiel était ailleurs. L'équipe française assure se concentrer sur son programme et ne semblait pas encore dans la quête absolue de la performance. Pour Jean-Éric Vergne, la question n'est d'ailleurs pas vraiment de comparer le comportement de la nouvelle 9X8 à celui de sa devancière, mais de poursuivre le travail pour grimper dans la hiérarchie.

"Il est clair que nous sommes des outsiders", a répété le pilote français. "Ce n'est pas juste de comparer la voiture à celle de l'an dernier car les conditions ne sont pas les mêmes. Le tarmac a changé, le grip n'est pas le même dans certains virages, donc je dirais que ce n'est pas comparable. La seule chose qui compte, c'est à quel point nous sommes performants par rapport aux autres, et nous ne comparons pas vraiment à la voiture de l'an dernier."

Membre de l'équipage n°93 aux côtés de Mikkel Jensen et Nico Müller, JEV n'a qu'une boussole désormais : le résultat. Aussi, invité à préciser si la 9X8 revue et corrigée permet à l'équipe d'aller dans le bon sens, il nuance.

"Je pense oui, mais pour dire que l'on va dans la bonne direction, il nous faut des meilleurs résultats", explique-t-il avec pragmatisme. "Donc je réserverais mon commentaire pour le moment et je me concentre sur le travail avec l'équipe pour avoir de bons résultats."

"Il est certain que Porsche est rapide, on sait que Ferrari est rapide, on sait que Toyota est rapide", poursuit-il. "Après, donner une hiérarchie entre ces équipes n'a pas vraiment d'importance. Tout ce que l'on doit faire, c'est se concentrer sur nos performances. Je ne crois pas que l'on ait le luxe d'en garder sous le pied comme certaines autres équipes le font. Mais ça va, tant que l'on améliore la voiture d'un jour à l'autre, qu'on la rend fiable, tout va bien."

Le salut passe par le travail

Peugeot se concentre uniquement sur son programme. Photo de: Rainier Ehrhardt

C'est toute la tâche à laquelle se consacre le clan tricolore, quitte à volontairement garder des œillères dans l'immédiat pour ne pas se détourner du travail de fourmi qui doit être accompli d'ici la fin de la semaine.

"On a passé la journée à travailler sur le setup de la voiture, parce que ce circuit est très spécifique", souligne Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport. "On a le simulateur mais c'est toujours difficile d'anticiper les réglages de la voiture, à la fois côté moteur et côté châssis, donc on a passé beaucoup de temps là-dessus, ainsi que pour voir le comportement des pneus sur les longs relais. Le temps aujourd'hui nous donnait l'opportunité de tester toute la gamme."

"On avait un plan de roulage, et on ne sait pas quel était le plan des autres équipes", conclut-il quant au niveau réel des forces en présence. "J'aurais besoin de savoir pour avoir une idée, et pour le moment on ne peut pas."