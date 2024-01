Peugeot remanie ses équipages après la promotion de Vandoorne

Peugeot avait déjà annoncé que Stoffel Vandoorne, auparavant pilote de réserve, deviendrait titulaire après le départ de Gustavo Menezes, mais le Belge ne va pas se contenter de le remplacer dans la #94 puisque le Lion a annoncé des équipages remaniés pour la saison 2024 du WEC et les 24 Heures du Mans.

Loïc Duval sera finalement le seul à rester dans la 9X8 #94 puisque Nico Müller va passer dans l'autre voiture, et Paul Di Resta va faire le chemin inverse. Dans la #93, Müller fera équipe avec Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne, qui restent en place. Peugeot espère ainsi réunir des pilotes aux désirs plus similaires dans les réglages, ce qui simplifiera le travail pendant les week-ends de course.

"Le niveau de compétition en FIA WEC est tel qu’il ne faut y négliger aucun paramètre et nous profitons de cette intersaison studieuse pour tâcher d’optimiser chacun d’entre eux", explique Olivier Jeansonnie, le directeur technique de Peugeot Sport.

"La composition des équipages est une pièce importante du puzzle, or les informations enregistrées en course et en tests nous ont convaincu que nous pouvions encore la peaufiner. Nous avons la chance d’avoir six pilotes très talentueux, et nous avons donc choisi d’optimiser voiture par voiture en les regroupant par affinités de réglages au profit de la performance."

Peugeot a par ailleurs annoncé que Malthe Jakobsen, devenu pilote junior de la marque l'an passé, reprendra le rôle de réserviste jusque-là endossé par Vandoorne. Le Danois a participé aux 24 Heures du Mans pour la première fois l'an passé, sur une LMP2 de Cool Racing. Il pourrait piloter la 9X8 aux 6 Heures de Spa, prévues le même week-end que l'E-Prix de Berlin en Formule E. Vergne, Vandoorne et Müller roulent dans le championnat électrique cette saison et les deux premiers devraient donner la priorité à cette catégorie, libérant des places pour Spa.

La version 2024 de la Peugeot 9X8 doit encore être dévoilée mais des changements majeurs sont attendus puisque le constructeur va adopter le même format de pneus que ses rivaux et devrait doter son prototype d'un aileron arrière, déjà aperçu lors d'essais au Paul Ricard.