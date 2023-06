La pluie, alliée de Porsche face à Ferrari et Toyota ?

La pluie tant attendue, ou redoutée, est arrivée. Il ne reste que quelques heures avant le départ de l'édition centenaire des 24 Heures du Mans, et les 186 pilotes peuvent déjà s'attendre à des conditions d'adhérence difficiles. Un bref orage a détrempé la piste vendredi en fin d'après-midi, et depuis, les averses se succèdent avec des périodes d'accalmie.

Pour Frédéric Makowiecki, dont la Porsche #5 partagée avec Dane Cameron et Michael Christensen va prendre le départ depuis la septième place de la grille, les précipitations sont un motif d'espoir. "Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la chance de pluie a pas mal diminué depuis hier soir. Normalement, on devait avoir une quantité d'eau très significative au départ de la course, ça ne sera pas le cas. Les dernières prévisions sont qu'il y aura un peu d'eau au début de la course, et après ça devrait être sec à partir du début de la nuit jusqu'au petit matin", fait savoir le pilote français. "La pluie peut peut-être nous aider un peu, car les virages rapides sont notre point fort, et nous pouvons peut-être en tirer avantage en course."

Un coup de pouce, Porsche en aura bien besoin. La 963 n'a connu qu'un podium sur les trois premières épreuves de la saison de FIA WEC, à l'actif de l'équipage Estre-Lotterer-Vanthoor à Portimão, après avoir connu "beaucoup de problèmes" lors des premiers mois de roulage. "Je ne veux pointer personne du doigt, mais ça a pris du temps au début pour pouvoir piloter la voiture normalement", explique Makowiecki. "Il faut être honnête, notre développement a été plus lent que nos attentes. Mais là où je suis vraiment fier, c'est que depuis le début de l'année, nous avons fait un énorme pas en avant pour comprendre la voiture."

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 - Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki

C'est ainsi que la Porsche la mieux placée – la #75 du trio Jaminet-Nasr-Tandy – s'est classée à 1"549 de la pole position en Hyperpole avec un chrono de 3'24"451, la #5 ayant accusé 2"194 de retard. C'était pile dans les prévisions du constructeur allemand, qui attendait des temps entre 3'24"0 et 3'25"0. "L'ordre établi, pour nous, était celui-là", confirme Makowiecki. "On est contents d'avoir réussi à être devant Cadillac. Après, globalement, on ne savait pas l'écart qu'il allait y avoir entre nous et les autres. Maintenant, on a une idée plus précise."

Qu'est-ce qui manque à Porsche ? "Principalement de la vitesse de pointe, et un peu d'accélération. Ça peut venir de plusieurs paramètres : peut-être qu'on a une moins bonne motricité que les autres, peut-être que les rapports de boîte sont étagés légèrement différemment, je ne saurais pas dire. Une chose est sûre, c'est que depuis le début du week-end, on est bien dans le premier et le dernier secteur, et dans le secteur 2, on ramasse sévère." Lors de l'Hyperpole, Porsche était à quatre dixièmes de Ferrari dans le court premier secteur, accusant huit dixièmes de déficit dans le second partiel constitué de la ligne droite des Hunaudières, et un gros dixième d'avance dans le troisième.

Désormais, il va falloir mener une course propre pour avoir une chance de se battre face à Ferrari, qui a dominé les qualifications, et Toyota, qui a manifestement d'autres atouts. "Là où Toyota est très fort, c'est le côté opérationnel : utiliser les pneus comme il faut, être au bon endroit, avec une bonne stratégie. Ils sont bien plus forts que tous les autres. À Sebring, ne serait-ce qu'opérationnellement, ils avaient un tour d'avance sur tout le monde", affirme Makowiecki.

Le pilote Porsche évalue l'écart de vitesse de pointe avec la Ferrari 499P à environ 5 km/h : "Leur vitesse de pointe est énorme. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne veux pas juger, car c'est comme ça. Nous avons nos points forts, ils ont les leurs. Bien sûr, ça aide d'avoir une telle vitesse de pointe : quand on se bat contre eux, avant de les dépasser, il faudra avoir du trafic et de la chance."

Si une Porsche se retrouve juste derrière une Ferrari, elle pourra donc difficilement dépasser, mais rester au contact grâce à l'aspiration sera néanmoins possible. "En sachant qu'après, si on est à leur aspiration, il y a plein de choses à faire : il y a de l'économie d'énergie, il y a plein de stratagèmes si on est capables de les suivre et d'utiliser leur aspiration pour consommer moins, on va étendre les relais. On n'a pas les mêmes forces. Leur force fait que c'est plus simple pour eux de se battre contre nous, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas des arguments, et à un moment ou à un autre, on va essayer de les utiliser au maximum." Avec un aspect stratégique à prendre en compte : toutes les Porsche ne pourront pas rentrer au stand simultanément à cause de la longueur des Hypercars par rapport à la taille des stands, explique Makowiecki.

