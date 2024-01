Porsche a demandé l'engagement d'une troisième voiture aux 24H du Mans

Comme en 2023, Porsche a la volonté d'engager trois prototypes d'usine lors des prochaines 24 Heures du Mans. Il faudra pour cela obtenir le feu vert de l'Automobile Club de l'Ouest, seul décideur dans l'attribution des invitations non automatiques pour la classique sarthoise. Le constructeur allemand confirme en avoir fait la demande.

En plus de ses deux Porsche 963 présentes en FIA WEC, la marque dont le programme d'usine se fait en association avec Penske souhaite aligner l'un de ses prototypes LMDh évoluant habituellement dans le championnat IMSA.

"Nous redoublons d'efforts !" confie à Motorsport.com Jonathan Diuguid, à la tête de Porsche Penske Motorsport. "Nous avons fait rouler trois voitures en 2023 et les résultats n'ont pas été ceux que nous souhaitions, mais nous avons vu les avantages d'avoir trois voitures ensemble en piste, donc c'est notre objectif."

"Nous avons postulé pour trois voitures, et nous verrons comment ça se passe. Nous serions ravi si l'on nous accordait un engagement supplémentaire, mais ça ne dépend pas de nous."

Les constructeurs de la catégorie Hypercar du WEC peuvent en effet demander des places supplémentaires, qui ne sont toutefois pas éligibles pour inscrire des points au championnat. La donne est néanmoins plus compliquée cette année, avec un plateau de plus en plus dense compte tenu de l'arrivée de nouveaux programmes d'usine chez Alpine, Lamborghini ou encore BMW.

"L'obtention de l'invitation sera probablement plus difficile que la mise en place logistique", craint ainsi Jonathan Diuguid. "Je ne pense pas que ce sera aussi difficile que l'an dernier [logistiquement] : nous avions envoyé des voitures, des pièces et du personnel dans le monde entier pour que ça se fasse. Désormais, nos ateliers en Europe sont plus stables. Nous avons trois voitures et tout l'équipement en soutien en Europe, et l'approvisionnement des pièces s'améliore de jour en jour."

Les concurrents qui souhaitent participer aux 24 Heures du Mans peuvent déposer leur dossier de candidature depuis le début du mois de décembre, et doivent le faire avant la date butoir du 15 janvier. Le comité de sélection les étudiera ensuite, et l'ACO dévoilera à la fin du mois de février la liste des 62 engagés pour la 92e édition des 24 Heures du Mans.

Quoi qu'il en soit, il y aura au moins cinq Porsche dans la Sarthe les 15 et 16 juin prochains puisque le constructeur allemand fournit également trois LMDh à des équipes clientes présentes en WEC : deux à Jota et une à Proton Competition.

Propos recueillis par Charles Bradley