Porsche ne se cache pas en dominant la Journée Test des 24H du Mans

Après une matinée loin d'être fluide en matière de roulage, et hachée par les drapeaux rouges et autres neutralisations, la deuxième partie de la Journée Test des 24 Heures du Mans a offert un plan de marche plus maîtrisable aux concurrents. Et surtout, dans la catégorie Hypercar, on est allé plus vite... et très vite !

Sur les coups de 15h30, dès que le feu est passé au vert en bout de voie des stands, certains concurrents ont saisi l'occasion de premiers tours clairs, mais aussi d'une température clémente. Aucun d'entre eux ne vous dira qu'il est réellement allé chercher de la performance, mais le constat entrevu le matin s'est confirmé : la marque de la Journée Test 2023 (Antonio Giovinazzi en 3'29"504), effacée dès la matinée, a cette fois été balayée par nombre d'entre eux.

Dans cette première demi-heure, on a d'abord vu à l'œuvre Brendon Hartley au volant de la Toyota n°8, mais Porsche a répondu instantanément par l'intermédiaire de Kévin Estre. Au volant de la n°6, le pilote français a pris les commandes puis a enfoncé le clou, fixant un chrono en 3'26"907. La barre symbolique des 3'30 est ainsi devenue anecdotique, d'autant qu'elle a été franchie par 17 autos.

Cette première salve a été interrompue par le troisième drapeau rouge de la journée, consécutif à la sortie de piste de Stéphane Richelmi à Indianapolis, à bord de l'Oreca n°10 de Vector Sport. Quelques instants plus tard, pourtant à petite vitesse, Matteo Cairoli est parti en tête-à-queue à Arnage, s'immobilisant quelques minutes avant de finalement pouvoir repartir avec la Lamborghini n°19.

Chez BMW, on a perdu deux bonnes heures avec le protoype n°15, sur lequel la décision a été prise de changer complètement le bloc moteur. La machine allemande a finalement été remise en état de marche à temps pour permettre d'engranger des tours dans la dernière heure de la journée.

Cinq constructeurs en moins de 2 secondes

Toyota est le plus proche poursuivant de Porsche. Photo de: Rainier Ehrhardt

En ce qui concerne la hiérarchie, on se gardera bien de tirer la moindre conclusion hâtive sachant que chacun s'est concentré sur son programme. On sait par exemple que, chez Peugeot, l'accent était mis sur les longs relais et sur la quête de compréhension de l'usure des pneus. En revanche, le constat le plus factuel à ce stade est double : Porsche est déjà au rendez-vous... et les écarts sont bel et bien serrés !

Malgré cette première démonstration réussie par Porsche, la marque la plus victorieuse dans la Sarthe n'a pas connu la journée parfaite puisque la n°5 a été victime d'une crevaison à une demi-heure du terme de la séance. Tandis que Frédéric Makowiecki a pris toutes les précautions possibles pour ramener le prototype à bon port, la direction de course a déployé la voiture de sécurité pour un nouvel exercice, mais cette fois sans phase de regroupement et de pass-around.

Le drapeau vert a ainsi été agité à 20 minutes de la fin de la journée pour d'ultimes tentatives. Logiquement, on a pu assister à quelques améliorations, dont celle de Felipe Nasr avec la Porsche n°4, venu échouer à 0"235 de la référence. Cette dernière valse a toutefois été contrariée par un ultime incident, quand Kamui Kobayashi a tiré tout droit à Indianapolis, sans pouvoir éviter le contact de la Toyota n°7 avec la pile de pneus. La direction de course a brandi le drapeau rouge et mis un terme à la Journée Test cinq minutes plus tôt que prévu.

Outre le meilleur chrono établi par Kévin Estre, seule la Toyota n°8 est venu troubler la quiétude du constructeur allemand en haut de la feuille des temps, où les trois Porsche 963 d'usine figurent donc dans les quatre premiers. Le plus intéressant, en plus de l'amélioration nette des temps au tour par rapport à l'an passé, est évidemment de jeter un œil satisfait au resserrement du peloton dans l'immédiat : ils sont en effet quatre à se tenir en moins d'une seconde au soir de cette Journée Test, et surtout dix (dont cinq constructeurs différents) en moins de deux secondes.

Les chronos Hypercar