Porsche annonce ses pilotes avec un équipage 100% français au Mans

Porsche a annoncé la composition de ses équipages pour les 24 Heures du Mans 2020, où le constructeur allemand alignera de nouveau quatre 911 RSR dans la catégorie LMGTE Pro. La marque allemande a fait le choix d'une certaine continuité, tout en apportant du sang neuf aux côtés des profils les plus expérimentés.

"Aligner à nouveau quatre voitures d'usine dans la catégorie LMGTE Pro des 24 Heures du Mans souligne à quel point cette classique est importante pour Porsche", rappelle Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. "Avec les équipes du FIA WEC et de l'IMSA WeatherTech Championship, nous avons un trésor d'expertise auquel s'ajoute un bon équilibre de pilotes expérimentés et de jeunes pilotes. Nous visons la lutte pour la victoire, mais nous savons de par notre expérience que des courses avec une si longue distance sont pleines de surprises."

Tout d'abord, la firme de Stuttgart engagera ses deux autos présentes en WEC cette saison avec des trios qui seront identiques pour la troisième année consécutive. Ainsi, la Porsche #91 sera confiée à Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frederic Makowiecki tandis que la #92 sera partagée par Kévin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor.

À ces deux autos viennent s'ajouter les deux 911 "américaines" qui évoluent le reste de l'année en IMSA. Pour celles-ci, les équipages évolueront. Au sein de l'équipage #93, Earl Bamber et Nick Tandy seront rejoints par Matt Campbell, qui dispute sa première saison en tant que pilote d'usine Porsche. La #94 sera quant à elle composée d'un trio 100% français avec comme chef de file Patrick Pilet, accompagné par ses compatriotes Julien Andlauer et Mathieu Jaminet.

"J'accompagne Mathieu et Julien depuis un certain temps dans leur parcours de pilote de course et j'ai développé des liens étroits avec eux", souligne Patrick Pilet. "C'est un honneur et un plaisir pour moi de partager le cockpit au Mans avec deux jeunes hommes talentueux. Ensemble, nous tenterons de remporter la course d'Endurance la plus prestigieuse au monde."

