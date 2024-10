Porsche vers trois voitures aux 24 Heures du Mans en 2025

Porsche a remporté le titre en IMSA avec la 963 #7 pilotée par Felipe Nasr et Dane Cameron, à l'issue de la course de Petit Le Mans disputée sur le circuit de Road Atlanta et qui constituait la dernière épreuve de la saison. Ce titre a permis au constructeur allemand de bénéficier d'une invitation automatique pour une troisième voiture lors des prochaines 24 Heures du Mans, qui se disputeront les 14 et 15 juin prochains.

Et, si cette invitation ne garantit pas la présence effective d'une troisième Porsche officielle dans la Sarthe aux côtés des deux autres Hypercar engagées à l'année, les responsables de la compétition du constructeur de Stuttgart ont laissé entendre que cette hypothèse apparaît plus que vraisemblable, comme l'a confié Thomas Laudenbach, le patron de Porsche Motorsport.

"Ce n'est pas encore décidé, mais il est plus probable que nous fassions rouler les trois voitures, surtout maintenant que nous avons [l'invitation]", a déclaré Laudenbach. "Il faut un budget pour cela, mais nous savons tous à quelle vitesse une voiture peut être mise hors course au Mans. C'est la raison pour laquelle nous l'avons fait à trois voitures ces deux dernières années et qu'il y a de fortes chances que nous le fassions cette fois encore à trois voitures."

Porsche devrait à nouveau affronter les 24 Heures du Mans avec trois 963 officielles en 2025. Photo de: Rainier Ehrhardt

Quoi qu'il en soit, la présence de Porsche au Mans − et en WEC − devrait être réduite par rapport à cette année. Si l'équipe Proton Competition devrait encore aligner une 963 privée en 2025, le team Jota Sport, qui avait deux voitures en Hypercar cette saison − et s'était imposé lors des 6 Heures de Spa −, soutiendra l'effort officiel de Cadillac l'an prochain, en remplacement du Chip Ganassi Racing.

Pour l'heure, la composition des équipages officiels Porsche pour la saison prochaine n'est pas encore connue. "Il y aura une annonce avant la course de Bahreïn [le 2 novembre]", a-t-il ajouté.

L'IMSA et l'ELMS ont distribué leurs invitations

En plus de l'invitation automatique aux 24 Heures du Mans pour la voiture ayant remporté le titre en catégorie GTP (Hypercar), le championnat IMSA attribue deux autres billets aux meilleurs pilotes Bronze des catégorie LMP2 et GT Daytona. Nick Boulle (sacré avec Inter Europol Competition et Tom Dillmann) et Orey Fidani (titré avec AWA Chevrolet et Matt Bell) sont ainsi les deux lauréats américains, respectivement vainqueurs des trophées Jim Trueman et Bob Akin.

On rappellera que, suite au dénouement de l'European Le Mans Series ce week-end à Portimão, plusieurs autres invitations automatiques aux 24 Heures du Mans 2025 ont également été délivrées. AO by TF, ainsi que Inter Europol, bénéficient ainsi d'un ticket en LMP2 en tant que deux meilleures formations du championnat. Il en va de même pour AF Corse, qui a remporté le titre européen en catégorie Pro/AM.

Lauréate de la catégorie LMP3, la formation RLR Msport bénéficie également d'une invitation à faire valoir en LMP2 aux 24 Heures du Mans 2025. Enfin, Iron Lynx, championne LMGT3 en ELMS, a aussi gagné son billet pour Le Mans, dans cette même catégorie.