1970-2017 : les 19 triomphes de Porsche au Mans

Porsche fête ce dimanche le cinquantième anniversaire de sa première victoire aux 24 Heures du Mans. À cette occasion, Motorsport.com ouvre la boîte à archives et vous propose de revivre chacun de ces succès à travers les images d'époque.

1970 : Porsche KG Salzburg

Hans Herrmann Richard Attwood

L'expérience accumulée par Porsche au fil des éditions précédentes, avec déjà plusieurs victoires de catégorie, sert de base solide pour préparer l'édition 1970. Le constructeur allemand réussit son pari et décroche une victoire éclatante au classement générale, réalisant même le triplé.

1971 : Martini Racing Team

Helmut Marko Gijs van Lennep

Dès l'année suivante, pas moins de 33 des 49 voitures sont des modèles produits par Porsche ! Cette omniprésence reste d'ailleurs un record inégalé à ce jour. Et c'est donc sans surprise qu'à nouveau, une Porsche 917 KH rafle la mise.

1976 : Martini Racing Porsche System

Jacky Ickx Gijs van Lennep

Porsche lance l'ère des moteurs turbo au Mans en 1974 en alignant la 911 Carrera RSR Turbo 2.1. Il faut toutefois patienter jusqu'en 1976 pour qu'un bloc turbo s'impose : c'est chose faite avec la 936 Spyder.

1977 : Martini Racing Porsche System

Jürgen Barth Hurley Haywood Jacky Ickx

L'année suivante, l'écurie d'usine Porsche conserve son titre en rééditant l'exploit, toujours avec sa 936 Spyder mais cette fois-ci avec un équipage de trois pilotes.

1979 : Porsche Kremer Racing

Klaus Ludwig Don Whittington Bill Whittington

En 1979, c'est une équipe cliente qui s'impose pour la première fois, avec une Porsche 935 K3. Cette victoire est également la première d'un modèle avec moteur arrière ainsi que d'une auto produite par un team privée à partir d'un modèle de série, à savoir la 911.

1981 : Porsche System

Jacky Ickx Derek Bell

L'édition 1981 permet à Porsche de faire triompher une troisième et dernière fois la 936 Spyder. Cette année-là marque également le point de départ d'une incroyable série de succès consécutifs...

1982 : Rothmans Porsche System

Jacky Ickx Derek Bell

En 1982, Porsche fait débuter sa nouvelle 956 et signe le triplé d'emblée. Il s'agit du premier modèle Porsche doté d'un châssis monocoque en aluminium, auquel s'adjoint une aérodynamique novatrice.

1983 : Rothmans Porsche

Vern Schuppan Hurley Haywood Al Holbert

La Porsche 956 confirme sa suprématie en 1983 et l'équipe d'usine s'offre un doublé au terme d'une édition où figurent neuf de ces modèles parmi les dix premiers !

1984 : New Man Joest Racing

Henri Pescarolo Klaus Ludwig

En 1984, les Porsche 956 trustent à nouveau les places dans le top 10 et c'est une équipe privée qui se charge de faire triompher la belle allemande.

1985 : New Man Joest Racing

Klaus Ludwig Paolo Barilla John Winter

Bis repetita l'année suivante, où l'on retrouve à nouveau huit Porsche à l'arrivée parmi les dix premiers. Lancia ne peut rien faire face à cette armada bien rodée et dotée d'une 956 diablement régulière. Avec sa nouvelle 962C, même l'équipe officielle est battue !

1986 : Rothmans Porsche

Derek Bell Hans-Joachim Stuck Al Hobert

La Porsche 962C s'impose finalement aux 24 Heures du Mans un an plus tard avec l'équipe d'usine. Ce succès ne souffre d'aucune contestation avec huit tours d'avance sur la première Porsche privée.

1987 : Rothmans Porsche

Derek Bell Hans-Joachim Stuck Al Hobert

Même équipe, même auto, mêmes pilotes : l'année suivante est celle de la confirmation. C'est aussi la dernière d'une série inégalée de sept succès consécutifs pour un constructeur dans la Sarthe.

1994 : Le Mans Porsche Team

Yannick Dalmas Hurley Haywood Mauro Baldi

Il faut attendre le milieu des années 90 pour revoir une Porsche sur la plus haute marche du podium au Mans. En 1994, la Porsche 962 Dauer Le Mans GT, développée à Weissach à partir de la 962 C, s'impose.

1996 : Joest Racing

Davy Jones Alexander Wurz Manuel Reuter

En 1996, Porsche développe la barquette TWR-Porsche, que le constructeur allemand n'engage pas officiellement mais confie brillamment à l'équipe privée Joest Racing. C'est un succès.

1997 : Joest Racing

Michele Alboreto Stefan Johansson Tom Kristensen

Joest et Porsche doublent la mise un an plus tard, toujours avec la même auto, et avec un équipage qui fait rêver...

1998 : Porsche AG

Laurent Aïello Allan McNish Stéphane Ortelli

En 1998, avant que Porsche ne prenne du recul, c’est la Porsche 911 GT1-98 qui l’emporte. L'auto est dotée de la toute première monocoque en fibres de carbone conçue par Porsche. C'est aussi le premier modèle engagé par l’écurie d’usine à disposer de freins en fibres de carbone.

2015 : Porsche Team

Nico Hülkenberg Earl Bamber Nick Tandy

Un an après son grand retour en LMP1, Porsche fait triompher son premier prototype hybride aux 24 Heures du Mans. La 919 Hybrid propose une solution technique unique : une batterie est alimentée à la fois par un système de récupération au freinage et par une turbine couplée à une génératrice, entraînée par les flux de gaz d’échappement en sortie du moteur V4 turbocompressé. Résultat : la puissance cumulée atteint près de 900 chevaux.

2016 : Porsche Team

Marc Lieb Romain Dumas Neel Jani

Pour sa troisième génération, la 919 Hybrid n'est pas forcément la meilleure LMP1 du plateau. Mais la régularité et la fiabilité de Porsche sont redoutables. Le succès semble promis à Toyota, qui le voit s'échapper dans l'avant-dernier tour suite à un problème mécanique.

2017 : Porsche Team

Timo Bernhard Earl Bamber Brendon Hartley

En 2017, dernier tour de piste pour le programme LMP1 de Porsche. La 919 Hybrid ne se prive toutefois pas de rafler un nouveau succès au Mans ! Y aura-t-il un jour une 20e victoire ? Le constructeur allemand a lancé une étude pour s'engager en LMDh dans les années à venir...