Quel est le protocole sanitaire pour le public des 24H du Mans 2021 ?

Après une édition 2020 à huis clos, le public va faire son retour cette année aux 24 Heures du Mans, qui se dérouleront dans deux semaines, les 21 et 22 août. La perspective de pouvoir à nouveau assister à l'emblématique double tour d'horloge ne peut faire oublier qu'un protocole sanitaire s'applique, rendant les conditions d'accès au circuit différentes de ce qu'elles étaient par le passé.

Les billets peuvent être achetés dès à présent sur Motorsport Tickets. Et il convient de ne pas attendre plus longtemps, car la jauge d'accueil a été limitée à 50'000 spectateurs cette année, ce qui correspond à environ 20% de la capacité totale du circuit. Par ailleurs, des mesures ont été mises en place afin de garantir la sécurité de tous deux qui assisteront à l'épreuve.

Pass sanitaire

Les règles du pass sanitaire s'appliquent pour assister aux 24 Heures du Mans. Ainsi, tout spectateur de 18 ans et plus devra présenter un QR code via l'application TousAntiCovid. Ce QR code peut être récupéré sur présentation :

• d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ;

• d'un certificat de vaccination terminée ;

• ou d'un test PCR positif de plus de 11 jours et moins de six mois.

Le schéma vaccinal est complet sept jours après la seconde dose des vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), quatre semaines après l'injection du vaccin Johnson & Johnson, ou sept jours après l'injection d'un vaccin pour les personnes ayant eu un antécédent de COVID-19.

Il vous faudra présenter le QR code avec votre billet d'entrée et votre justificatif d'identité à votre arrivée sur le Circuit des 24 Heures du Mans. Si vous souhaitez accéder au site sur la base d'un test PCR ou antigénique, gardez bien à l'esprit que les résultats expirent au bout de 48 heures. Les spectateurs qui désirent assister à plus de deux journées des 24 Heures du Mans devront donc se soumettre à un autre test afin de s'assurer que leur QR code reste valide.

Accès des spectateurs étrangers

Pour les spectateurs en provenance d'un pays européen en dehors de la France, il faudra télécharger l'application TousAntiCovid et scanner le Certificat COVID Numérique de l'UE. Celui-ci est obtenu grâce à :

• un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ;

• un certificat de vaccination terminée depuis plus de sept jours ;

• ou un test PCR positif de plus de 15 jours et moins de six mois.

Pour les spectateurs en provenance de pays non-européens, l'entrée en France n'est possible que grâce à un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

Quelles règles sur place ?

Une fois dans l'enceinte du circuit, le public devra suivre les règles générales d'hygiène afin de garantir la sécurité de tous, et notamment :

• porter un masque (obligatoire pour toute personne de plus de dix ans) ;

• rester à 1m de distance ;

• se laver régulièrement les mains ;

• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique ;

• saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

Des équipes de prévention sanitaire seront présentes sur le circuit afin d'assister les spectateurs dans leurs besoins pendant l'épreuve.

Compte tenu du protocole sanitaire, certaines animations auxquelles le public était habitué ne seront pas organisées en 2021. Cela concerne notamment l'accès au paddock et à la grille de départ, les concerts, la fête foraine et la parade des pilotes dans les rues du Mans.