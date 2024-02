Proton ramène une livrée Porsche légendaire au Mans !

Proton Competition a dévoilé sa livrée pour la saison 2024 du WEC et fait dans la nostalgie. L'équipe privée allemande, qui exploitera une Porsche 963 LMDh, portera les couleurs de son nouveau sponsor F.A.T. International, associé à une robe de légende.

Dans les années 80 et 90, les Porsche d'usine du Joest Racing arboraient les mêmes couleurs et le même sponsor, aussi bien aux 24 Heures du Mans qu'aux 24 Heures de Daytona. À l'époque, F.A.T. International était une entreprise française de logistique. Elle n'est aujourd'hui plus présente sous cette forme mais la marque a été relancée pour accueillir des événements et promouvoir la culture automobile.

En 1994, la Dauer-Porsche 962 avait remporté les 24 Heures du Mans avec cette livrée et avec Yannick Dalmas, Hurley Haywood et Mauro Baldi à son volant. Ce prototype avait une histoire peu banale puisqu'il s'agissait à la base d'une voiture pensée pour la route et dérivée de la Porsche 962, finalement développée pour une nouvelle ère réglementaire en Endurance mais se basant sur ce qui avait fait le succès de la marque en Groupe C, en dépit de la disparition de cette catégorie.

La nouvelle livrée de Proton Competition en WEC.

Lors de son arrivée en Hypercar en deuxième partie de saison 2023, Proton Competition a d'abord utilisé une livrée conçue autour de son partenaire WeatherTech. En IMSA, l'équipe reçoit désormais le sponsoring de Mustang Sampling, mais en Championnat du monde d'Endurance c'est donc F.A.T. International qui est mis en avant.

L'équipe a par ailleurs annoncé en début de semaine son équipage définitif pour la manche d'ouverture du WEC à Losail, à la fin du mois. Il sera constitué de Neel Jani, Harry Tincknell et Julien Andlauer. Le Français est par ailleurs toujours sous contrat chez Porsche, tandis que la présence de Tincknell pour l'intégralité de la saison est incertaine en raison de conflits de date avec ses engagements auprès de Ford en IMSA dans la catégorie GTD Pro.