Le puzzle de la catégorie hydrogène se complète

Les annonces se succèdent pour la future catégorie à hydrogène aux 24 Heures du Mans. Après avoir scellé un accord inédit avec Red Bull et Oreca il y a quelques jours, l'Automobile Club de l'Ouest officialise des liens renforcés avec GreenGT, qui travaille sur le projet MissionH24 depuis plusieurs années déjà.

C'est une pièce supplémentaire du puzzle qui vient s'ajouter, puisque GreenGT se voit confier la fourniture exclusive du groupe propulseur monotype qui équipera les prototypes de la future catégorie, dont l'arrivée est programmée pour 2024. Ces blocs viendront donc s'intégrer dans le châssis préparé par le tandem que formeront Red Bull Advanced Technologies et Oreca, le tout avec des réservoirs fournis par Plastic Omnium.

"Aujourd'hui, la future catégorie Hydrogène se concrétise un peu plus", souligne Pierre Fillon, président de l'ACO. "Le choix de GreenGT s'imposait comme une évidence. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années, et l'expertise accumulée au travers du programme MissionH24 bénéficiera à tous les concurrents qui désireront rejoindre l'aventure. Avec désormais une feuille de route précise et des partenaires de grande qualité, l'ACO poursuit et intensifie sa mission : être acteur de la mobilité durable."

L'attribution de cette fourniture exclusive à GreenGT ne privera toutefois pas les futurs concurrents de se distinguer par leur travail sur la technologie hydrogène. La société suisse fournira batterie, moteurs électriques, électronique de puissance et boîte de vitesses pour chaque auto, mais pas l'ensemble du système de pile à combustible. Considérée comme le cœur de la technologie hydrogène, cette partie comportant non seulement la pile mais aussi les éléments de contrôle de puissance, les compresseurs et le système de refroidissement, restera développée par chaque concurrent.

"Il y a un peu plus de deux ans, l'ACO et GreenGT mettaient sur pied le programme MissionH24 afin de préparer l'arrivée de la catégorie Hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024", rappelle Christophe Ricard, président de GreenGT. "GreenGT est aujourd'hui fier d'annoncer qu'il rejoint, pour la fourniture des groupes motopropulseurs des voitures électriques-hydrogène, des partenaires aussi prestigieux dans leurs domaines respectifs qu'Oreca, Red Bull Advanced Technologies et Plastic Omnium. Le défi est de taille, à la hauteur de l'engagement de GreenGT."