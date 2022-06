Qualifs - Toyota d'un souffle devant Glickenhaus avant la pluie

Charger le lecteur audio

B.V., Le Mans - C'est à une séance écourtée que nous avons eu droit pour ces qualifications des 24 Heures du Mans, en raison de plusieurs accidents ayant provoqué un drapeau rouge et de la pluie qui est ensuite venue empêcher toute amélioration.

Cette séance, plusieurs voitures n'y ont pas participé, notamment la #10 du Vector Sport, qui avait eu un problème de capteur en essais libres, lequel n'a pas été réparé à temps. La #45 d'Algarve Pro Racing, quant à elle, avait été accidentée lors de la première séance et n'a pas pu prendre la piste. Surtout, la Toyota #8 a failli connaître le même sort en raison d'un souci technique, ce qui l'aurait écartée de l'Hyperpole, car pour s'y qualifier, il faut impérativement se classer dans le top 6 de sa catégorie (il n'y a que cinq engagés en Hypercar)... mais pour se classer, il faut réaliser un chrono ! Après un nouveau pépin à la mi-séance, Brendon Hartley est finalement arrivé à signer un temps plus que modeste de 3'40 alors que la pluie jouait les trouble-fêtes.

Auparavant, Kamui Kobayashi a donné le ton au volant de la Toyota #7 – et signé, finalement, le meilleur chrono de la séance – dès son second tour lancé, en 3'27"247. Olivier Pla et Ryan Briscoe, pour Glickenhaus, ont initialement tourné en 3'28 et sont finalement parvenus à se rapprocher de Kobayashi, en 3'27"355 et 3'27"978 respectivement, mais c'était insuffisant. La Toyota grappillait trois dixièmes de seconde sur la Glickenhaus de Pla dans le second secteur, composé de la ligne droite des Hunaudières, mais le troisième partiel, avec ses nombreux virages rapides et moyens, donnait un avantage similaire à Glickenhaus. Nicolas Lapierre, quant à lui, a tant bien que mal hissé son Alpine à la quatrième place, en 3'29"656.

Toutes les Hypercar sont donc logiquement qualifiées pour l'Hyperpole, mais l'impact de la pluie – et, indirectement, des trois incidents survenus à la mi-séance ayant provoqué un drapeau rouge, à savoir l'accident de Michael Fassbender à la chicane Daytona avec la Proton #93, la sortie de la Ferrari #75 d'Iron Lynx à Indianapolis et le tout-droit de Brendon Hartley à Mulsanne – s'est surtout fait ressentir dans les autres catégories, interrompant la lutte pour le top 6.

En LMP2 c'est le Team WRT qui a pris l'avantage grâce à Robin Frijns en 3"29"898, la #41 étant le seul bolide de la catégorie en dessous des 3"30. United Autosport a qualifié ses deux prototypes, tandis que la JOTA #38, la Realteam by WRT #41 et la Prema #9 ont également composé leur ticket pour l'Hyperpole.

Du côté du GTE Pro, ce sont les deux Porsche, les deux Corvette et les deux Ferrari d'AF Corse qui se sont qualifiées, la Ferrari #74 de Riley Motorsports restant nettement sur le carreau avec deux secondes et demie de déficit sur la sixième place de la catégorie, et plus de trois secondes de retard sur le meilleur temps obtenu par la Porsche #92 du trio Christensen-Estre-Vanthoor. Enfin, côté GTE Am, c'est l'Aston Martin #98 de Dalla Lana-Pittard-Thiim qui l'a emporté.

24H du Mans - Qualifications

Équipe Pilotes Cat. Temps Trs 1 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López HC 3'27"247 10 2 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani HC 3'27"355 8 3 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe

Richard Westbrook Franck Mailleux HC 3'27"978 9 4 36 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson André Negrão Matthieu Vaxiviere Nicolas Lapierre HC 3'29"656 10 5 31 WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael René Rast Robin Frijns LMP2 3"29"898 9 ... 29 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa HC 3'40"842 7

Qualifiés en LMP2 : Prema #9, United Autosports #22 & #23, WRT #31, JOTA #38, Realteam by WRT #41

Qualifiés en GTE Pro : AF Corse #51 & #52, Corvette #63 & #64, Porsche #91 & #92

Qualifiés en GTE Am : AF Corse #54 & #61, Kessel #57, Dempsey-Proton #77, Iron Dames #85, Northwest AMR #98