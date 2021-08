Qualifs - Toyota va vite, très vite !

B.D., Le Mans - Ceux qui, au Mans, sont rompus à certaines habitudes, doivent s'adapter à ce nouveau format. Alors que, par le passé, les essais qualificatifs se tenaient sur deux soirs et en plusieurs heures, il n'y a désormais plus que soixante minutes pour réaliser un tour rapide. Ce à quoi l'on ajoutera l'Hyperpole, disputée jeudi soir pour les six meilleurs de chacune des quatre catégories.

En Hypercar, l'enjeu de cette séance était donc relativement limité au niveau du chronomètre, mais les performances des trois constructeurs engagés demeurent scrutées à chaque sortie. Toyota avait prévenu, il n'y aurait qu'un seul run véritablement axé qualif pour chaque GR010 Hybrid, afin de permettre aux pilotes "de se caler". C'est ce qu'ont fait d'emblée les deux équipages du constructeur japonais, et sans faire semblant. Alors que la possibilité de rouler en 3'28 était évoquée ce matin, c'est en 3'26"279 que Kamui Kobayashi a coupé la ligne dès sa première tentative, 1"3 devant la voiture sœur alors confiée à Brendon Hartley.

Tout le monde n'a toutefois pas pu s'exprimer dans ces premières minutes puisqu'un Full Course Yellow a interrompu les débats, causé par la sortie de piste de Paul-Loup Chatin au Tertre-Rouge. Le pilote IDEC a sérieusement endommagé l'arrière de l'Oreca #48 en heurtant les pneus. La neutralisation a pris fin après environ un quart d'heure. Puis, après une deuxième salve de chronos, c'est la sortie de piste de Paul Dalla Lana avec l'Aston Martin #98 dans les Esses de la forêt qui a nécessité une intervention.

À mi-séance, Matthieu Vaxiviere a haussé le ton avec l'Alpine #36, parvenant à se hisser au deuxième rang et à s'intercaler entre les Toyota grâce à un tour en 3'27"095. Chez Glickenhaus, on a attendu la toute fin de séance pour véritablement aller chercher un chrono, mission confiée à Romain Dumas sur la #709 et Olivier Pla sur la #708. Ce dernier s'est classé quatrième en 3'28"396.

En LMP2, c'était clairement la foire d'empoigne au sein d'un peloton peut-être plus relevé que jamais et grouillant de prétendants à la victoire finale. À ce petit jeu, et après avoir vu se succéder plusieurs leaders, c'est finalement António Félix da Costa qui a été le plus rapide en 3'28"807, à 2"5 de la référence en Hypercar. Le Portugais s'est parfaitement repris après sa sortie de piste survenue lors des premiers essais libres. Jota passe donc en Hyperpole, en compagnie de G-Drive, WRT, Panis Racing et United Autosports avec deux prototypes.

Record de la piste en GTE Pro !

Les conditions de piste (19°C dans l'air, 29°C au sol) étaient semblent-ils idéales puisque du côté du LMGTE Pro, le record est tombé avec un chrono en 3'46"779 signé par Kévin Estre au volant de la Porsche #92. La précédente marque, établie en 2018 par Gianmaria Bruni, était de 3'47"504. "Je me suis senti bien dans la voiture", a confié le nouveau recordman. "Quand j'ai vu 46 sur le dash, j'étais assez étonné. Je ne pensais pas aller aussi vite. L'air est frais et la piste a beaucoup de grip depuis le début du week-end." Cette marque impressionnante n'a pourtant pas tenu, puisque Daniel Serra est parti à l'assaut et a fait encore mieux, en 3'46"011 au volant de la Ferrari AF Corse #52 !

En LMGTE Am, le meilleur temps est revenu à la Porsche #88 de Dempsey-Proton Racing.

Jeudi soir, les cinq Hypercars et les six premiers des trois autres catégories participeront à l'Hyperpole, entre 21h et 21h30.

24H du Mans - Essais qualificatifs

P. # Cat. Equipe Voiture Temps Ecart Trs 1 7 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:26.279 - 15 2 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 - Gibson 3:27.095 0.816 10 3 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:27.671 1.392 15 4 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:28.256 1.977 15 5 38 LMP2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:28.807 2.528 10 6 26 LMP2 G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:29.246 2.967 12 7 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:29.381 3.102 13 8 41 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:29.441 3.162 12 9 65 LMP2 PANIS RACING Oreca 07 - Gibson 3:29.508 3.229 11 10 32 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:29.688 3.409 11 11 23 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:29.830 3.551 11 12 28 LMP2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:29.835 3.556 10 13 70 LMP2 REALTEAM RACING Oreca 07 - Gibson 3:29.861 3.582 9 14 24 LMP2 P/A PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN Oreca 07 - Gibson 3:30.123 3.844 10 15 48 LMP2 IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:30.166 3.887 2 16 31 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:30.182 3.903 11 17 22 LMP2 UNITED AUTOSPORTS USA Oreca 07 - Gibson 3:30.234 3.955 11 18 21 LMP2 DRAGONSPEED USA Oreca 07 - Gibson 3:30.323 4.044 9 19 82 LMP2 RISI COMPETIZIONE Oreca 07 - Gibson 3:30.418 4.139 12 20 30 LMP2 DUQUEINE TEAM Oreca 07 - Gibson 3:30.691 4.412 11 21 17 LMP2 P/A IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:30.709 4.430 14 22 29 LMP2 RACING TEAM NEDERLAND Oreca 07 - Gibson 3:30.843 4.564 9 23 34 LMP2 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson 3:30.908 4.629 10 24 20 LMP2 HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:31.007 4.728 13 25 25 LMP2 P/A G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:31.203 4.924 12 26 49 LMP2 P/A HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:31.830 5.551 13 27 44 LMP2 ARC BRATISLAVA Oreca 07 - Gibson 3:32.446 6.167 12 28 1 LMP2 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 - Gibson 3:32.598 6.319 12 29 84 CDNT ASSOCIATION SRT41 Oreca 07 - Gibson 3:33.538 7.259 12 30 39 LMP2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF Oreca 07 - Gibson 3:34.005 7.726 12 31 74 LMP2 P/A RACING TEAM INDIA EURASIA Ligier JSP217 - Gibson 3:36.012 9.733 13 32 52 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:46.011 19.732 8 33 51 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:46.581 20.302 9 34 92 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:46.779 20.500 3 35 64 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:47.074 20.795 13 36 72 LMGTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR - 19 3:47.599 21.320 12 37 91 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:47.624 21.345 6 38 79 LMGTE Pro WEATHERTECH RACING Porsche 911 RSR - 19 3:47.682 21.403 12 39 88 LMGTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:48.620 22.341 10 40 86 LMGTE Am GR RACING Porsche 911 RSR - 19 3:49.100 22.821 9 41 47 LMGTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:49.102 22.823 11 42 71 LMGTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:49.462 23.183 7 43 56 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:49.608 23.329 11 44 95 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:49.620 23.341 12 45 63 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:49.643 23.364 12 46 33 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:49.663 23.384 8 47 80 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:49.693 23.414 13 48 57 LMGTE Am KESSEL RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:49.715 23.436 13 49 99 LMGTE Am PROTON COMPETITION Porsche 911 RSR - 19 3:49.788 23.509 11 50 54 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:49.829 23.550 12 51 83 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:49.881 23.602 8 52 77 LMGTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:49.913 23.634 11 53 18 LMGTE Am ABSOLUTE RACING Porsche 911 RSR - 19 3:50.016 23.737 12 54 388 LMGTE Am RINALDI RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:50.018 23.739 12 55 98 LMGTE Am ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage AMR 3:50.156 23.877 11 56 85 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:50.314 24.035 11 57 60 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:50.768 24.489 12 58 777 LMGTE Am D'STATION RACING Aston Martin Vantage AMR 3:51.107 24.828 11 59 46 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:51.411 25.132 10 60 55 LMGTE Am SPIRIT OF RACE Ferrari 488 GTE Evo 3:52.088 25.809 12