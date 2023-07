Les raisons du tête-à-queue de Hirakawa aux 24H du Mans

Alors qu'il avait pour mission de combler un déficit de 15 secondes sur la Ferrari 499P #51, en tête du classement, dans l'avant-dernière heure de course des 24 Heures du Mans 2023, Ryo Hirakawa est parti à la faute dans le virage d'Arnage. Le tête-à-queue du pilote de la GR010 #8 a coûté deux minutes de réparations dans les stands, en raison de dégâts à l'avant et à l'arrière, et a ainsi scellé les derniers espoirs de sixième victoire consécutive pour Toyota dans la Sarthe.

"L'erreur du Mans a été douloureuse", a indiqué Hirakawa, avant d'ajouter : "Mais nous avons enquêté et nous avons trouvé une petite chose, j'ai donc plus confiance en moi maintenant."

En effet, cet accident n'est pas le fruit d'une simple faute de pilotage. Comme l'a révélé Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota Gazoo Racing Europe, le pilote de la GR010 partagée avec Sébastien Buemi et Brendon Hartley s'est fait surprendre par les réglages agressifs de ce dernier, qui ne lui avaient pas été communiqués.

"Dans ce virage, la répartition des freins était vraiment vers l'arrière", a expliqué Vasselon. "Pendant leurs relais, les pilotes jouent avec la répartition des freins selon leurs besoins virage par virage. Brendon a donné à Ryo quelques indications sur ce qu'il avait fait [pendant le changement de pilote], mais [ce virage] a été oublié. L'information ne lui a pas été transmise à 100% dans les quelques instants [de l'arrêt au stand] pour qu'il soit prudent dans ce virage."

En outre, Pascal Vasselon a affirmé qu'au sein du camp Toyota, aucune responsabilité n'était attribuée à Hirakawa dans l'accident. Au moment de se mettre au volant de la GR010, le Japonais avait reçu l'ordre de "prendre le maximum de risques" pour recoller à la Ferrari de tête.

"[Hirakawa] savait que nous n'étions pas intéressés par une deuxième place confortable", a-t-il ajouté. "Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous plaindre car c'était un moment où nous pouvions gagner ou perdre la course. C'était une erreur, mais c'était une erreur causée par le fait que nous voulions gagner la course et que nous n'étions pas intéressés par une deuxième place."

Avec Gary Watkins et Jamie Klein