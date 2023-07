Recordman de vitesse au Mans, Roger Dorchy est décédé

Le pilote normand Roger Dorchy est décédé à l'âge de 78 ans. Originaire de la Ferté-Saint-Samson, en Seine-Maritime, il avait disputé les 24 Heures du Mans à 13 reprises entre 1974 et 1988, avec à la clé notamment une troisième place dans la catégorie C2 en 1986. Au général, il est monté jusqu'à la quatrième position (la deuxième en GTP) en 1980, année où il a franchi l'arrivée pour la première fois, alors coéquipier de Guy Fréquelin.

D'abord engagé au volant de Porsche Carrera pendant trois ans, Roger Dorchy avait ensuite rejoint WM à qui il allait ensuite rester fidèle jusqu'à sa dernière participation.

Cette année-là, en 1988, il réalisa un exploit passé à la postérité, celui d'atteindre 407 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. Un record ensuite ramené à 405 km/h, mais qui reste indélébile dans l'histoire de la légendaire épreuve d'Endurance.

Au volant de sa WM P88 Peugeot, il avait subi des problèmes de surchauffe moteur et se trouvait distancé au classement lorsqu'il se lança dans une attaque à bride abattue avant de passer le témoin à l'un de ses coéquipiers. Le compteur s'affola et les 407 km/h alors affichés allaient faire entrer Roger Dorchy dans la légende. Ce record ne sera jamais battu, cette portion du circuit des 24 Heures ayant été modifiée avec la mise en place des chicanes en 1990.

Exprimant sa "profonde tristesse", Pierre Fillon, président de l'ACO, a commenté : "Le Mans est une terre d’exploits, et son nom sera à tout jamais associé au record réalisé le 11 juin 1988. 405 km/h, au volant de la WM P88-Peugeot. À sa famille et à ses proches, je présente mes plus sincères condoléances."

Roger Dorchy s'est aussi illustré aux 24 Heures de Spa et on l'a beaucoup vu en GT, et ce jusqu'en 2002.