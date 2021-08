H+20 - Des soucis (mineurs) chez Toyota

Les leaders par catégorie à 12h

Clt Général Concurrent Catégorie Trs parcourus 1 Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/López HYPERCAR 306 5 Team WRT Frijns/Habsburg/Milesi LMP2 299 21 AF Corse Pier Guidi/Calado/Ledogar LMGTE Pro 284 26 AF Corse Perrodo/Nielsen/Rovera LMGTE Am 279

À quatre heures de l'arrivée de ce double tour d'horloge sarthois, il paraît improbable que Toyota soit vaincu, Alpine et Glickenhaus étant relégués à plus de quatre tours. Le constructeur japonais a pourtant connu une matinée compliquée avec des relais qui ont souvent été bien moins longs que les 13 tours habituels, en particulier pour une #8 qui a subi un problème de débit de carburant notamment. Sébastien Buemi a même été contraint à une brève immobilisation en piste.

L'écart entre la #7 et la #8 était de près de deux minutes en début de matinée, il est désormais de près d'un tour, malgré une excursion dans les graviers sans conséquence de José María López en rentrant au stand.

Plus loin, l'Alpine #36 et la Glickenhaus #708 sont longtemps restées au coude-à-coude. André Negrão (#36) a fait l'extérieur à Olivier Pla (#708) à l'entrée de la dernière chicane, le Français ripostant quelques kilomètres plus loin. C'est ensuite une bataille à distance qui s'est engagée en raison d'arrêts au stand décalés, et Matthieu Vaxiviere (#36) a creusé l'écart sur Franck Mailleux (#708) : il avait une minute et demie d'avance à 11h30, après quoi la #708 s'est brièvement retrouvée au ralenti et a perdu deux minutes. Quant à la Glickenhaus #709 (Briscoe-Westbrook-Dumas), elle reste devancée par trois LMP2.

Le Team WRT maintient justement sa domination sur cette seconde catégorie, toujours avec la #31 de Frijns-Habsburg-Milesi devant la #41 de Kubica-Delétraz-Ye. Deux minutes et 20 secondes séparaient ces deux voitures à neuf heures, l'écart est exactement identique à midi. La Jota #28 de Gelael-Vandoorne-Blomqvist n'est pas loin et complète le podium provisoire avec plus d'un tour d'avance sur la #65 du Panis Racing.

Côte GTE Pro, la Ferrari #52 d'AF Corse (Serra-Molina-Bird), qui avait longtemps joué la victoire, a subi une spectaculaire crevaison avec l'Anglais au volant. Elle a perdu six minutes le temps de rentrer au stand et bien davantage pour les réparations, se retrouvant largement écartée de la course au podium.

La Ferrari #51 (Pier Guidi-Calado-Ledogar) et la Corvette #63 (García-Taylor-Catsburg) menaient la danse avec un écart qui était de 1'10 à neuf heures comme à 10h30 mais qui s'est réduit à 40 secondes à midi. À sa décharge, la #51 a perdu une minute au stand pour un changement de freins. Enfin, en GTE Am, c'est toujours la Ferrari #83 d'AF Corse qui caracole en tête devant l'Aston Martin #33 de TF Sport.