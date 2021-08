Thomas Laurent appelé au Mans à la dernière minute

Contrairement à ce qui était prévu, Thomas Laurent sera bien au départ des 24 Heures du Mans ce week-end. Le Français de 23 ans a été appelé en renfort par IDEC Sport en LMP2 pour épauler Dwight Merriman et Ryan Dalziel au sein de l'Oreca #17, leur équipier Kyle Tilley étant manifestement forfait.

Ce sera déjà la cinquième participation de Laurent au double tour d'horloge sarthois, lui qui avait fait sensation en jouant la victoire au général dès ses débuts, au volant d'une Oreca LMP2 qu'il partageait avec Ho-Pin Tung et Oliver Jarvis chez Jackie Chan DC Racing. Laurent est ensuite passé par Rebellion et Alpine, toujours avec des résultats de premier choix, également pilote de réserve Toyota lors de la saison 2019-2020. Sans volant cette année, il va participer à sa première course automobile depuis l'an passé, toutes catégories confondues.

C'est IDEC Sport qui a signé le meilleur temps LMP2 de la Journée Test dimanche avec la #48 pilotée par Paul-Loup Chatin (auteur de ce chrono), Paul Lafargue et Patrick Pilet, tandis que Merriman et Dalziel se sont partagé le volant de la #17 avec des performances bien plus modestes : ils accusaient sept secondes de retard sur la voiture sœur, n'ayant roulé que le matin.