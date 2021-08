Toyota : La vitesse de l'Alpine "quand même assez surprenante"

B.D., Le Mans - Trois jours après la Journée Test, qui a esquissé les contours flous des possibilités de la nouvelle catégorie Hypercar, les choses un peu plus sérieuses vont débuter au Mans. Ce mercredi après-midi, de premiers essais libres de trois heures précéderont une séance qualificative d'une heure, puis les essais libres nocturnes. En réalité, pour les prétendants à la victoire finale, cette journée s'inscrira dans la continuité de dimanche dernier.

Chez Toyota, le directeur technique Pascal Vasselon assure ne pas en attendre "grand-chose" en termes d'enseignements. "Parce qu'en fait, les six premières voitures vont être qualifiées pour l'Hypercar et nous sommes cinq. Donc toutes les Hypercars vont aller en Hyperpole", rappelle-t-il. "Donc, pour nous, cette séance sera essentiellement une session de travail. On va faire un run qualifs avec les pilotes pour leur permettre de se caler, mais on ne va pas faire une session d'attaque. On va juste leur donner un run pour qu'ils se calent. Ce sera pour nous une session de roulage, essentiellement."

Il faudra ainsi attendre encore un peu pour mieux comprendre la dynamique entre Toyota, Glickenhaus et Alpine, le clan japonais insistant sur le fait que "la Journée Test est très difficile à analyser car ça dépend vraiment du programme (des uns et des autres)". Aujourd'hui, l'objectif des tenants du titre dans la Sarthe n'est pas chiffré. "Notre objectif est d'optimiser la voiture", précise Pascal Vasselon. "On peut penser que l'on va arriver dans les 3'28, mais il n'y a pas d'objectif. Ça va dépendre du grip de la piste, etc. On ne se donne jamais d'objectif absolu de temps au tour. On a l'objectif d'être plus rapide que les autres."

Toyota veut la pole

Un discours qui ne traduit toutefois aucune ambition modeste pour l'Hyperpole qui aura lieu jeudi soir. Car dans les faits, même si la pole position en Endurance n'apporte absolument aucune garantie de résultat à l'arrivée, ou si Toyota n'y a par le passé pas toujours accordé d'importance, elle est cette fois bel et bien dans le viseur pour installer la nouvelle GR010 Hybrid en première ligne samedi. "On a quand même pour objectif de faire la pole du Mans. Quand même !" sourit Pascal Vasselon, qui estime toutefois que la concurrence sera au rendez-vous après le meilleur chrono signé à la Journée Test par Glickenhaus.

"Si on regarde Monza, oui, l'opposition devrait être la Glickenhaus, mais l'Alpine a quand même été assez surprenante au niveau vitesse dans le secteur 2, on ne les attendait pas aussi vite sur ce secteur", analyse le Français, qui fait allusion à la ligne droite des Hunaudières et aux 329,8 km/h de vitesse de pointe atteints par l'A480 (contre 331,8 pour Toyota et Glickenhaus). "Donc les deux compétiteurs sont tout à fait capables de faire la pole. En tout cas, pour le moment on ne sait pas dire qu'il y en a un qui n'est pas dans le coup."

Les nombreuses heures d'essais libres permettront peut-être d'en savoir un peu plus sur la consommation, notamment sur la longueur des relais chez Alpine, si certaines cartes se dévoilent. "Ça dépend du programme, si les teams se mettent à faire des relais complets, on devrait voir combien il y a de tours dans le relais. Ce n'est jamais complètement facile car il y a des interruptions…", hésite Pascal Vasselon.

Quant à la fiabilité, qui a émaillé la manche de Monza chez Toyota, elle est un sujet qui ne suscite pas de préoccupation majeure à ce stade. Pour les contre-mesures mises en place, la Journée Test s'est très bien passée", conclut Pascal Vasselon. "Le problème c'est qu'il nous faut des contre-mesures pour 6000 km. Mais quand je dis ça, c'est vraiment pour laisser les portes ouvertes à toute éventualité de problème, mais normalement ça va."