H+5 - Toyota creuse l'écart sur Alpine

Les leaders par catégorie à 21h

Clt Général Concurrent Catégorie Trs parcourus 1 Toyota Gazoo Racing Conway/Kobayashi/López HYPERCAR 75 4 JOTA Gelael/Vandoorne/Blomqvist LMP2 74 28 AF Corse Pier Guidi/Calado/Ledogar LMGTE Pro 70 36 TF Sport Keating/Pereira/Fraga LMGTE Am 69

Ce n'est pas le statu quo, mais presque. Peu de choses ont changé au Circuit de la Sarthe lors des deux dernières heures de course. Pourtant, une neutralisation par la voiture de sécurité pendant environ 25 minutes à partir de 19h15, à la suite d'un spectaculaire accident de l'Aston Martin #98 de Marcos Gomes à l'approche d'Indianapolis, a façonné la hiérarchie dans toutes les catégories. En effet, la Toyota #7, la Toyota #8 et l'Alpine #36 se sont retrouvées derrière trois voitures de sécurité différentes, avec évidemment un tiers de tour d'écart entre chaque par conséquent.

Les écarts n'ont pas énormément évolué par la suite : Brendon Hartley s'est maintenu à environ une minute et demie de Kamui Kobayashi à nombre d'arrêts égal, mais la #8 a un avantage stratégique puisqu'elle se rapproche fréquemment à une quinzaine de secondes en s'arrêtant toujours une bonne vingtaine de minutes plus tard que la voiture sœur. L'Alpine d'André Negrão, en revanche, s'est fait prendre un tour, n'arrivant à faire des relais que de 13 tours au maximum quand les Toyota parviennent à les pousser à 15 tours. De surcroît, il a fallu changer un feu arrière sur l'A480. Quant aux Glickenhaus, elles restent engluées dans le peloton des LMP2, cinq d'entre elles devançant la #708 de Derani-Mailleux-Pla.

C'est toujours serré en LMP2

En LMP2, ce sont la G-Drive #26 et la Racing Team Nederland #29 qui menaient la danse à 19h ; la neutralisation a chamboulé les choses avec la Jota #28, la United Autosports #23, la Panis Racing #65 et les deux prototypes susmentionnés dans un mouchoir de poche. Tom Blomqvist a creusé l'écart au volant de la Jota #28, mais la United Autosports #23 a ensuite pris l'avantage avec Wayne Boyd ; ce dernier a vaillamment résisté à la pression de Stoffel Vandoorne (Jota #28), qui a ensuite été piégé par des retardataires et a vu la G-Drive #26 pilotée par le jeune Franco Colapinto revenir sur ses talons. Vandoorne a toutefois fini par reprendre la tête dans les stands. Pendant ce temps, la Racing Team Nederland #29 a perdu du temps avec l'amateur Frits van Eerd dans le cockpit.

Côté GTE Pro, les deux Ferrari d'AF Corse avaient 20 secondes d'avance à l'entame de la quatrième heure mais ont vu la Porsche #79, la Corvette #63 et la Porsche #92 revenir sur leurs talons grâce au Safety Car. Ces deux dernières, avec Jordan Taylor et Michael Christensen respectivement, ont pris l'avantage, mais les Ferrari ont riposté avec Côme Ledogar et Sam Bird.

Enfin, en GTE Am, la neutralisation a offert un tiers de tour d'avance à l'Aston Martin #33 de l'écurie TF Sport ; Keating, Pereira et Fraga ont vu cet écart se réduire à une trentaine de secondes sur la Ferrari #57.