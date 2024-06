EL4 - Toyota leader d'une ultime séance de nuit

Après la pole position réalisée par Kévin Estre au volant de la Porsche 963 #6, la journée s'est terminée par une ultime séance d'essais libres dans la nuit sarthoise. Dans l'obscurité, c'est la Toyota #8 qui a conclu ses deux journées d'essais avec le meilleur temps de cette ultime séance.

La séance d'Hyperpole ayant été retardée de 30 minutes, cette quatrième séance d'essais libres a donc logiquement été retardée d'une demi-heure également. À 22h30, les 62 Hypercars, LMP2 et LMGT3 se sont élancées pour une dernière petite heure de roulage sur une piste déclarée humide par la direction de course. Un bon test en vue des prévisions météo de ce week-end.

Toyota toujours dans le rythme

Sortie de piste lors de l'Hyperpole, la BMW M Hybrid V8 #15 a signé le premier chrono de la séance en moins de trois minutes 30, suivie de la Toyota GR010 Hybrid #8 et la Porsche 963 #5. L'Alpine A424 #36 s'est intercalée au second rang, sans passer sous la barre des trois minutes 30. Après un quart d'heure, c'est la BMW #20 du team WRT qui a pris les commandes de la séance en 3'29''560, rejoignant la voiture sœur pour monopoliser les deux premières places, devant les deux Alpine.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo de: Marc Fleury

Un dixième par un dixième, les temps se sont améliorés et c'est la Toyota #8 qui s'est montrée la plus rapide en 3'29''451 après 20 minutes de séance. Quelques minutes plus tard, la Peugeot 9X8 #93 est remontée à la troisième place, intercalée entre les deux BMW. À la mi-séance, c'est la Ferrari 499P #50 qui s'est incrustée à la deuxième place, à seulement 76 millièmes de la Toyota leader. Dans le même temps, la Ferrari #51, la Cadillac #2 et la Porsche #6 se sont tout juste élancées.

Une fin de séance en pneus pluie

À 20 minutes du drapeau à damier, l'Isotta Fraschini s'est retrouvée au ralenti avant de pouvoir regagner son stand. Avant cela, l'Hypercar italienne tournait plus lentement que les LMP2 de United Autosports USA et Nielsen Racing. Ce soir, c'est Nyck De Vries au volant de la Toyota #7 qui s'est aventuré au rond point de Mulsanne.

La séance se terminera sous une pluie plus dense à certains endroits du circuits, beaucoup de voitures repartant en pneus pluie pour prendre des informations sur l'utilisation de ces pneumatiques. Sans possibilité d'améliorer, le top trois final de cette séance voit la Toyota GR010 Hybrid #8 terminer à la première place, devant la Ferrari 499P #50 et la BMW M Hybrid V8 #20.

