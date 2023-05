Valentino Rossi au départ de Road to Le Mans avant les 24H !

Valentino Rossi ne s'en cache pas depuis longtemps, et l'a rappelé dans un entretien accordé à Motorsport.com, son prochain grand défi est de participer aux 24 Heures du Mans. "Pour l'instant, je pilote des GT, mais il y aurait aussi la possibilité d'y courir avec une Hypercar", a-t-il notamment expliqué. Une perspective qui se rapproche peu à peu.

Certes, la Légende du MotoGP ne sera pas au départ de l'édition du centenaire, et encore moins dans le baquet d'une Hypercar, mais il roulera sur le mythique Circuit des 24 Heures durant la semaine puisqu'il sera de la partie dans la très relevée course annexe Road to Le Mans. Il pilotera une BMW M4 GT3 exploitée par le Team WRT au milieu d'un plateau constitué de 58 autos, et dont il partagera le volant avec un coéquipier dont l'identité n'est pas encore connue.

"Cette année, Road to Le Mans accueillera un plateau record", se réjouit Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Ces deux courses offriront aux spectateurs de belles batailles en piste. Je suis aussi très heureux d’accueillir un champion tel que Valentino Rossi, qui fera ses débuts sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans. Je lui souhaite le même succès qu’il a eu sur deux roues !"

Valentino Rossi pilotera la BMW M4 GT3 qu'il connaît déjà.

Deux courses de Road to Le Mans, d'une longueur de 55 minutes chacune et empruntant le circuit de 13,426 km, auront lieu en marge de la 91e édition des 24 Heures : la première le jeudi 8 juin, la seconde le lendemain. Les qualifications auront lieu le jeudi matin.

"Une fois de plus, Road to Le Mans a attiré un large public avec des noms de stars aux côtés des habitués de la série et avoir Valentino Rossi sur la grille est un énorme coup de pouce pour l'événement", reconnaît Frédéric Lequien, PDG de Le Mans Endurance Management. "Cela démontre également l'importance de la Michelin Le Mans Cup dans les courses d'Endurance. Je souhaite bonne chance à tous les participants de Road to Le Mans 2023 en cette année anniversaire très spéciale pour Le Mans."